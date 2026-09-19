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ZDA in Danska sta se dogovorili o Grenlandiji: ameriška prisotnost bo trajna

Nuuk, 19. 09. 2026 07.28 pred 55 minutami 2 min branja 17

Avtor:
STA M.P.
Grenlandija

Ameriški predsednik Donald Trump je v petek sporočil, da so ZDA z Dansko in Grenlandijo dosegle dogovor, ki jim zagotavlja trajni nadzor nad varnostjo na Grenlandiji. Danska in Grenlandija sta potrdili, da je bil dogovor dosežen, vendar podrobnosti še niso znane. Podpisali naj bi ga prihodnji teden.

Po navedbah ameriškega zunanjega ministrstva dogovor ZDA zagotavlja trajen dostop do Grenlandije in pravico do preletov, s čimer bi lahko ameriška vojska povečala število svojih oporišč na otoku. Dogovor naj bi hkrati preprečil državam, ki niso članice Nata, da vzpostavijo vojaška oporišča, ter omejil občutljive naložbe ameriških nasprotnikov. Po navedbah ameriškega uradnika naj bi veljal trajno, četudi bi Grenlandija v prihodnosti postala neodvisna država.

Ameriški predsednik Donald Trump je na družbenem omrežju Truth Social napovedal, da bodo ZDA nemudoma začele priprave na povečanje vojaške navzočnosti na Grenlandiji. "Sodelovali bomo z ljudmi na Grenlandiji pri njenem razvoju in gradnji," je zapisal.

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: AP

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je dogovor označil za veliko zmago. Po njegovih besedah bo Grenlandija za vedno del strateškega obrambnega območja Severne Amerike, dogovor pa naj bi z otoka in okoliškega območja izključil ameriške nasprotnike.

Trump je že januarja sporočil, da sta se z generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem dogovorila o okviru prihodnjega dogovora glede Grenlandije. Takrat je govoril o popolnem dostopu ZDA do otoka, vendar podrobnosti niso bile nikoli objavljene.

'V primeru izbire bi Grenlandija izbrala Dansko'

Danska premierka Mette Frederiksen je v petek sporočila, da nameravajo ZDA, Danska in Grenlandija dogovor podpisati prihodnji teden, ko bo v New Yorku potekalo zasedanje Generalne skupščine ZN. Dogovor bo moral nato skozi potrebne parlamentarne postopke na Danskem, poroča CBS News.

Po njenih besedah dogovor krepi skupno varnost na območju Arktike in severnega Atlantika ter priznava suverenost in ozemeljsko celovitost Kraljevine Danske ter pravico Grenlandcev do samoodločbe.

Grenlandski premier Jens-Frederik Nielsen je dogovor označil za dobro novico. Po njegovih besedah priznava interese Grenlandije in njen položaj v mednarodnem okolju.

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ZDA so na Grenlandiji z vojsko navzoče že od 50 let prejšnjega stoletja. V letalskem oporišču Pituffik na severozahodu otoka, ki ga upravljajo ameriške vesoljske sile, izvajajo naloge opozarjanja pred izstrelitvami raket, protiraketne obrambe in vesoljskega nadzora. Ameriška prisotnost temelji tudi na sporazumu o obrambi Grenlandije iz leta 1951, ki je bil pozneje dopolnjen.

Trump si je letos prizadeval za večji ameriški vpliv na Grenlandiji in je sprva govoril tudi o možnosti njenega prevzema. Danska in grenlandske oblasti so takšno možnost zavrnile in poudarjale, da pogajanja o suverenosti niso sprejemljiva. Grenlandski premier Nielsen je januarja dejal, da bi v primeru izbire med ZDA in Dansko Grenlandci izbrali Dansko.

Januarska javnomnenjska raziskava je pokazala, da je 85 odstotkov Grenlandcev nasprotovalo izstopu iz Kraljevine Danske in pridružitvi ZDA. Protestov v Nuuku se je januarja udeležilo približno 4000 ljudi, kar je okoli četrtina prebivalcev prestolnice.

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KOMENTARJI17

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vera in Bog
19. 09. 2026 08.34
Lepo so se zmenili, pa ta danska premierka je tok cute ❤️❤️
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-1
1 2
Vera in Bog
19. 09. 2026 08.33
Slovenijo Slovencem PIKA !
Odgovori
+0
1 1
glavni_baja 1
19. 09. 2026 08.36
💪🤝
Odgovori
0 0
Vera in Bog
19. 09. 2026 08.38
Še nisi spakiral ???
Odgovori
0 0
Aven
19. 09. 2026 08.32
Zapravljajo na veliko. Vprašanje kdo bo plačal.
Odgovori
+1
1 0
dajgec
19. 09. 2026 08.32
ko mi brišejo objavo bom mal lepš napisu. Slovenski zet je je najbol prijazen in sposoben človek na svetu.Spozna se na vojne in nafto i bo po njegovi zaslugi hitr 1e liter
Odgovori
+3
3 0
Vera in Bog
19. 09. 2026 08.30
Mi bi morali isto, narode jugoslavije ven iz Slovenije.
Odgovori
-3
0 3
Hind Rami Iyad Rajab
19. 09. 2026 08.29
lopov desničarski trump in usa ...in zločinec / ZN so že dokazali da je napad na šolo v iranu vojni zločin
Odgovori
+1
4 3
lokson
19. 09. 2026 08.31
Ekskucijo lastnih državljanov, pa zločin proti človeštvu. Naporen si.
Odgovori
+0
1 1
NIKI 2
19. 09. 2026 08.26
Logično vse velesile ukrepajo pred svojimi dvorišči.Kod Kitajci Tajvan Rusi del Ukrajine Afriko kdo je Uspešnejši Evropa očitno ne tako da taka je realnost.
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+2
2 0
Pikopiko
19. 09. 2026 08.15
Torej je Trump imel prav. Mi pa Palestince podpiramo. Sramota.
Odgovori
-2
4 6
kakorkoliže
19. 09. 2026 08.14
Cela Evropa je popoln vazal Ameriki, ne samo Danska in z njo Grenlandija.
Odgovori
+5
8 3
glavni_baja 1
19. 09. 2026 08.21
🤜🤛🤝💪
Odgovori
-1
0 1
biggbrader
19. 09. 2026 08.03
Pameten dogovor za oboje. S tem so Kitajcem zaprli vrata, da bi kolonizirali Grenlandijo na podoben način kot velik del Afrike.
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-2
6 8
Hind Rami Iyad Rajab
19. 09. 2026 08.28
je izjavil osebek ki ima usa nick in je hlapec usa in z veseljem plačuje zaradi desnega krimalnca lopova in zločinca trumpa za gorivo 2 + evra
Odgovori
+0
2 2
biggbrader
19. 09. 2026 08.30
Svoj teroristični nik poglej.
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+1
1 0
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