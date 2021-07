ZDA in evropske države Kitajsko obtožujejo kibernetskih napadov

Kitajci naj bi najemali kriminalne hekerje za destabilizacijske aktivnosti po svetu za osebno korist. Kitajska pa naj bi stala tudi za določenimi vdori v ameriške sisteme in izsiljevanji za obnovitev sistemov v zameno za plačilo več milijonov dolarjev.

Izjava obsoja Kitajsko, ne omenja pa sankcij proti kitajski vladi.

Ameriško ministrstvo za pravosodje je objavilo obtožnice proti štirim Kitajcem, ki so za kitajsko ministrstvo za državno varnost izvajali hekerske napade na podjetja, univerze in vladne ustanove v ZDA. Kradli naj bi zaupne poslovne informacije.

Neimenovani visoki predstavnik ameriške vlade je danes novinarjem povedal, da so z obtožbami o zlonamernih hekerskih dejavnostih soočili visoke kitajske državne uradnike, javna sramotitev pa naj bi bila za zdaj dovolj močno sporočilo.

Kitajci naj bi podobne napade izvajali tudi v državah EU, in sicer na pomorsko industrijo, podjetja, ki imajo pogodbe z mornaricami v ZDA in Evropi, ter celo na finski parlament.

Največ napadov po svetu naj bi doslej izvedle ruske kriminalne združbe, ki so včasih povezane z rusko vlado, početje Kitajske, ki najema in plačuje kriminalce, da izvajajo napade po svetu, pa je po trditvah ZDA nekaj novega.

Napad na sistem Microsofta, ki je pred meseci okužil več tisoč računalnikov po svetu, je bil hitro pripisan kitajskim kriminalcem. Z ministrstvom za državno varnost pa so jih povezali šele sedaj, ko so izbrskali več podrobnosti.

Ameriški preiskovalni urad FBI, agencija za nacionalno varnost NSA in agencija za kibernetsko varnost in infrastrukturo so medtem podjetja obvestili o tehnikah za zaščito pred podobnimi napadi.

Ostro tudi iz Slovenije

Oglasili so se tudi na slovenskem zunanjem ministrstvu: "Vdor v strežnik Microsoft Exchange in njegovo izkoriščanje sta ogrozila varnost in integriteto tisočih računalnikov in omrežij po vsem svetu, tudi v državah članicah in institucijah EU. Omogočila sta dostop velikemu številu hekerjev, ki ta vdor še kar izkoriščajo. To neodgovorno in škodljivo ravnanje je naše vladne institucije in zasebna podjetja izpostavilo varnostnim tveganjem in jim povzročilo znatne gospodarske izgube, imelo pa je tudi pomembne učinke prelivanja in sistemske učinke, ki so vplivali na našo varnost, gospodarstvo in družbo na splošno," so zapisali.

Dodali so, da so odkrili zlonamerne kibernetske dejavnosti z znatnimi posledicami, ki so bile usmerjene v vladne institucije in politične organizacije v EU in državah članicah ter ključne evropske industrije. "Te dejavnosti lahko povežemo s skupinama hekerjev, znanima pod imenoma 'Advanced Persistent Threat 40' in 'Advanced Persistent Threat 31', izvajale pa so se z ozemlja Kitajske za namen kraje intelektualne lastnine in vohunjenja," menijo na MZZ.

Kot so še izpostavili, EU in njene države članice znova potrjujejo, da so trdno odločene ravnati odgovorno za zagotovitev globalnega, odprtega, svobodnega, stabilnega in varnega kibernetskega prostora.

"Znova poudarjamo, da smo se odločeni še naprej boriti proti zlonamernemu ravnanju v kibernetskem prostoru. Še naprej bomo krepili sodelovanje z – med drugim – mednarodnimi partnerji ter drugimi javnimi in zasebnimi deležniki, in sicer s povečano izmenjavo informacij in stalnim diplomatskim udejstvovanjem, krepitvijo kibernetske odpornosti in sodelovanja pri obvladovanju incidentov ter s skupnimi prizadevanji za izboljšanje splošne varnosti programske opreme in njenih dobavnih verig," so zaključili na MZZ.