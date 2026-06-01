ZDA in Iran nadaljujejo medsebojne napade

Ameriško centralno poveljstvo (Centcom) je danes sporočilo, da so ameriške sile minuli konec tedna napadle iranske radarje ter poveljniške in nadzorne centre za brezpilotne letalnike v Goruku v Iranu in na otoku Kešm. Kot je še zapisalo na družbenem omrežju X, so ZDA z napadi v soboto in nedeljo odgovorile na agresivna dejanja Irana, med katerimi je bila sestrelitev ameriškega brezpilotnega letalnika MQ-1, ki je delovalo nad mednarodnimi vodami.

Ameriška lovska letala so po navedbah Centcoma uničila iranske protiletalske obrambne sisteme, nadzorne postaje in dva drona, ki da sta predstavljala jasno grožnjo za ladje v tamkajšnjih vodah. Iranska revolucionarna garda medtem trdi, da je napadla oporišče, ki ga je ameriška vojska uporabljala za napade na njihovo ozemlje. Njegove lokacije ni navedla. Kuvajtska vojska je medtem davi sporočila, da je tarča napadov z droni in raketami, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trump: Iranski dogovor bo dober za ZDA in 'tiste, ki so z nami'

Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da si Teheran "resnično želi skleniti sporazum" in da bo kakršenkoli dogovor, ki ga bodo dosegli, "dober za ZDA in tiste, ki so z nami". V objavi je ostro kritiziral tudi domače kritike, za katere je dejal, da "negativno čivkajo" o njegovem ravnanju v vojni. "Samo sprostite se, na koncu se bo vse dobro izteklo – vedno se," je dejal.

