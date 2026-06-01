Tujina

ZDA in Iran nadaljujejo medsebojne napade

Washington, 01. 06. 2026 07.22 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA K.H.
Iranska revolucionarna garda

Čez vikend so se nadaljevali zračni napadi med ZDA in Iranom. Obe strani trdita, da sta zadeli vojaške cilje v bližini Hormuške ožine. ZDA trdijo, da so napadle iranske radarje in poveljniške centre, iranska revolucionarna garda pa, da je napadla oporišče, ki ga je ameriška vojska uporabljala za napade na njihovo ozemlje.

Ameriško centralno poveljstvo (Centcom) je danes sporočilo, da so ameriške sile minuli konec tedna napadle iranske radarje ter poveljniške in nadzorne centre za brezpilotne letalnike v Goruku v Iranu in na otoku Kešm.

Kot je še zapisalo na družbenem omrežju X, so ZDA z napadi v soboto in nedeljo odgovorile na agresivna dejanja Irana, med katerimi je bila sestrelitev ameriškega brezpilotnega letalnika MQ-1, ki je delovalo nad mednarodnimi vodami.

Ameriška lovska letala so po navedbah Centcoma uničila iranske protiletalske obrambne sisteme, nadzorne postaje in dva drona, ki da sta predstavljala jasno grožnjo za ladje v tamkajšnjih vodah.

Iranska revolucionarna garda medtem trdi, da je napadla oporišče, ki ga je ameriška vojska uporabljala za napade na njihovo ozemlje. Njegove lokacije ni navedla.

Kuvajtska vojska je medtem davi sporočila, da je tarča napadov z droni in raketami, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trump: Iranski dogovor bo dober za ZDA in 'tiste, ki so z nami'

Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da si Teheran "resnično želi skleniti sporazum" in da bo kakršenkoli dogovor, ki ga bodo dosegli, "dober za ZDA in tiste, ki so z nami". 

V objavi je ostro kritiziral tudi domače kritike, za katere je dejal, da "negativno čivkajo" o njegovem ravnanju v vojni. "Samo sprostite se, na koncu se bo vse dobro izteklo – vedno se," je dejal. 

Usmrtitve zaradi vodenja protestov januarja

Iran je usmrtil dva moška, Mehrdada Mohamadinio in Aškana Malekija, obsojena zaradi njune vloge v protivladnih protestih, poroča iranska tiskovna agencija Mizan.

Moška sta bila spoznana za kriva požiga mošeje Džafari v teheranski soseski Giša, poškodovanja javne lastnine in spopada z varnostnimi silami. Njuni smrtni kazni je pred izvršitvijo potrdilo iransko vrhovno sodišče.

Protesti v Iranu so izbruhnili konec decembra lani, sprva zaradi nezadovoljstva zaradi slabih gospodarskih razmer v državi, nato pa so se razvili v širše nasprotovanje klerikalnim vladarjem, ki vladajo Iranu od islamske revolucije leta 1979.

iran zda napad bližnji vzhod

