ZDA in Iran na robu nove eskalacije pred pogajanji

Ameriška vojska je v torek nad Arabskim morjem sestrelila iranski brezpilotni letalnik, potem ko se je ta po navedbah ZDA nevarno približal ameriški letalonosilki USS Abraham Lincoln. Kljub poskusom umiritve razmer je dron nadaljeval let proti ladji, zato je ameriško letalo F-35C iz varnostnih razlogov ukrepalo, poroča CNN.
Iranska stran je skoraj sočasno potrdila, da je izgubila stik z dronom, ki je bil na izvidniški nalogi nad mednarodnimi vodami, pri čemer naj bi bili posnetki že pred tem posredovani poveljstvu. Razlog za izgubo povezave še preiskujejo.
Le nekaj ur pozneje je v Hormuški ožini sledil nov zaplet. Dve iranski topovnjači sta se večkrat približali ameriškemu kemičnemu tankerju in mu po radijski zvezi celo zagrozili z zasegom. Nad ladjo je letel tudi iranski dron. Ameriška mornarica je na grožnje odgovorila z vojaškim spremstvom; rušilec USS McFaul je tanker skupaj z zračno podporo ameriških sil pospremil iz območja.
Kapitan Tim Hawkins, tiskovni predstavnik ameriškega centralnega poveljstva, je za CNN povedal, da takšno ravnanje Irana pomeni tvegano in neprofesionalno stopnjevanje pritiska v mednarodnih vodah, kar povečuje možnost napačnih presoj. Dogodki se odvijajo v občutljivem trenutku, saj naj bi se ZDA in Iran že konec tedna srečali na pogovorih o prihodnjih odnosih.
Srečanje je že naletelo na zaplete. Teheran namreč zahteva spremembo lokacije srečanja iz Istanbula v Oman in ožji vsebinski okvir, omejen izključno na jedrski program, medtem ko ZDA vztrajajo pri širšem naboru tem, vključno z raketnim oboroževanjem in regionalnim vplivom Irana. Ameriški predsednik Donald Trump je ob tem poudaril, da diplomacija še poteka, a hkrati opozoril: "Če se nam uspe nekaj dogovoriti, bo to odlično, če pa ne, se bodo verjetno zgodile slabe stvari."
