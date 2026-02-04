ZDA in Iran na robu nove eskalacije pred pogajanji

Ameriška vojska je v torek nad Arabskim morjem sestrelila iranski brezpilotni letalnik, potem ko se je ta po navedbah ZDA nevarno približal ameriški letalonosilki USS Abraham Lincoln. Kljub poskusom umiritve razmer je dron nadaljeval let proti ladji, zato je ameriško letalo F-35C iz varnostnih razlogov ukrepalo, poroča CNN.

Iranska stran je skoraj sočasno potrdila, da je izgubila stik z dronom, ki je bil na izvidniški nalogi nad mednarodnimi vodami, pri čemer naj bi bili posnetki že pred tem posredovani poveljstvu. Razlog za izgubo povezave še preiskujejo.

Le nekaj ur pozneje je v Hormuški ožini sledil nov zaplet. Dve iranski topovnjači sta se večkrat približali ameriškemu kemičnemu tankerju in mu po radijski zvezi celo zagrozili z zasegom. Nad ladjo je letel tudi iranski dron. Ameriška mornarica je na grožnje odgovorila z vojaškim spremstvom; rušilec USS McFaul je tanker skupaj z zračno podporo ameriških sil pospremil iz območja.