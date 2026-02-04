Naslovnica
Tujina

ZDA in Iran na robu nove eskalacije pred pogajanji

Teheran, 04. 02. 2026 12.07 pred 2 urama 2 min branja 11

Avtor:
L.M.
Ameriške sile na poti proti Iranu

V Perzijskem zalivu sta se v razmiku nekaj ur zgodila dva resna incidenta med ameriškimi in iranskimi silami, ki dodatno zaostrujeta že tako napete odnose med državama, prav v času, ko naj bi se začeli diplomatski pogovori za preprečitev vojaškega spopada.

Ameriška vojska je v torek nad Arabskim morjem sestrelila iranski brezpilotni letalnik, potem ko se je ta po navedbah ZDA nevarno približal ameriški letalonosilki USS Abraham Lincoln. Kljub poskusom umiritve razmer je dron nadaljeval let proti ladji, zato je ameriško letalo F-35C iz varnostnih razlogov ukrepalo, poroča CNN.

Iranska stran je skoraj sočasno potrdila, da je izgubila stik z dronom, ki je bil na izvidniški nalogi nad mednarodnimi vodami, pri čemer naj bi bili posnetki že pred tem posredovani poveljstvu. Razlog za izgubo povezave še preiskujejo.

Le nekaj ur pozneje je v Hormuški ožini sledil nov zaplet. Dve iranski topovnjači sta se večkrat približali ameriškemu kemičnemu tankerju in mu po radijski zvezi celo zagrozili z zasegom. Nad ladjo je letel tudi iranski dron. Ameriška mornarica je na grožnje odgovorila z vojaškim spremstvom; rušilec USS McFaul je tanker skupaj z zračno podporo ameriških sil pospremil iz območja.

Rušilec USS McFaul
Rušilec USS McFaul
FOTO: Shutterstock

Kapitan Tim Hawkins, tiskovni predstavnik ameriškega centralnega poveljstva, je za CNN povedal, da takšno ravnanje Irana pomeni tvegano in neprofesionalno stopnjevanje pritiska v mednarodnih vodah, kar povečuje možnost napačnih presoj. Dogodki se odvijajo v občutljivem trenutku, saj naj bi se ZDA in Iran že konec tedna srečali na pogovorih o prihodnjih odnosih.

Srečanje je že naletelo na zaplete. Teheran namreč zahteva spremembo lokacije srečanja iz Istanbula v Oman in ožji vsebinski okvir, omejen izključno na jedrski program, medtem ko ZDA vztrajajo pri širšem naboru tem, vključno z raketnim oboroževanjem in regionalnim vplivom Irana. Ameriški predsednik Donald Trump je ob tem poudaril, da diplomacija še poteka, a hkrati opozoril: "Če se nam uspe nekaj dogovoriti, bo to odlično, če pa ne, se bodo verjetno zgodile slabe stvari."

napetosti Iran ZDA eskalacija

Elon Musk obsodil racijo v pisarnah X kot političen napad

Zaradi hudega mraza legvani padajo z dreves

KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Janez Golob
04. 02. 2026 14.27
In ta oranžgutan naj bi dobil Nobelovo nagrado za mir
Odgovori
0 0
Wolfman
04. 02. 2026 14.15
Še palestinci si znajo izdelati iz nič boljše ter močnejše orožje! Ni čudno, da smo se podredili NATU.
Odgovori
+1
1 0
Wolfman
04. 02. 2026 14.12
Da vidimo ta napad ZDA in potem Izrael ostal brez razslojevanje naprave in pa pa pitna vode ter trajnostni viri.
Odgovori
+2
2 0
JAZsemTI
04. 02. 2026 14.11
20 let so se matrali s pastirji v Afganistanu in na koncu bežali pred njimi. Bolje, da Iran pustijo pri miru, ker se bodo pošteno nasukali…
Odgovori
+3
3 0
natmat
04. 02. 2026 13.58
Vera bi mora biti svobodna ne pa posesivno totalitarna še manj pa demokratična!!!Ali druge muslimanske verske države ki so pod ZDA okriljem tudi Izrael niso problematične in jih je treba kaznovati....???
Odgovori
+0
1 1
myomy
04. 02. 2026 13.50
V zadnjih 100 letih ni bilo na svetu vojne, da ne bi bile vpletene ZDA.
Odgovori
+1
3 2
JAZsemTI
04. 02. 2026 14.12
Če se kavbojci poberejo domov bo vse drame v trenutku konec. 🤔
Odgovori
+1
1 0
Bebo2
04. 02. 2026 13.34
čas bi že bil da se to konča in gre svet normalno naprej
Odgovori
+4
5 1
tornadotex
04. 02. 2026 13.30
in zgodile se bodo slabe stvari..
Odgovori
+2
3 1
BRABUS1
04. 02. 2026 13.25
Ta režim je treba odstranit in jim v Hagu sodit.Koliko lastnega naroda so pobili samo da vladajo.
Odgovori
+1
9 8
golobnadob
04. 02. 2026 13.49
Misliš ZDA ali Iran
Odgovori
+0
2 2
bibaleze
