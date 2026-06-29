Zatišje? Skozi Hormuško ožino v štirih dneh toliko ladij kot prej v enem

Po podatkih podjetja Kpler, ki spremlja svetovni pomorski promet in tokove surovin, je od četrtka skozi Hormuško ožino plulo skupno 124 tovornih ladij.To pomeni, da je v štirih dneh skozi ožino plulo približno toliko ladij, kot jih je pred začetkom vojne običajno prečkalo v enem samem dnevu. Podatki podjetja Kpler namreč kažejo, da je pred izbruhom spopadov skozi Hormuško ožino dnevno plulo več kot 100 ladij.

Ameriški uradnik iz administracije predsednika Donalda Trumpa je dejal, da bosta "obe strani za zdaj odložili orožje" in da lahko ladje ponovno prosto plujejo skozi Hormuško ožino.

Gre za prvo resno preizkušnjo začasnega dogovora, ki naj bi med 60-dnevnimi pogajanji preprečil nadaljnje zaostrovanje razmer.

Visoki predstavnik ameriške administracije je po poročanju CNN tudi poudaril, da tehnični pogovori z Iranom niso bili preklicani.

"Nič ni bilo odpovedano. Tehnični pogovori o izvajanju memoranduma o soglasju bodo v prihodnjih dneh potekali po načrtih, komunikacijski kanali za preprečevanje incidentov pa delujejo," je dejal.

Po navedbah ameriških uradnikov naj bi se delegaciji ZDA in Irana v torek znova srečali v Dohi v Katarju.

Memorandum, podpisan v začetku meseca, predvideva postopno normalizacijo plovbe skozi Hormuško ožino, omilitev določenih finančnih omejitev za Iran ter nadaljnja pogajanja o iranskem jedrskem programu.

Napetosti so se znova zaostrile v zadnjih štirih dneh.

V četrtek je Iran napadel kontejnersko ladjo pod singapursko zastavo v bližini Hormuške ožine. Ameriški predsednik Donald Trump je napad označil za "nesmiselno kršitev" začetnega dogovora.

V petek so ameriške sile izvedle napade na iranske raketne in brezpilotne zmogljivosti ter obalne radarske sisteme ob Hormuški ožini.