Zatišje? Skozi Hormuško ožino v štirih dneh toliko ladij kot prej v enem

Ameriški uradnik iz administracije predsednika Donalda Trumpa je dejal, da bosta "obe strani za zdaj odložili orožje" in da lahko ladje ponovno prosto plujejo skozi Hormuško ožino.
Gre za prvo resno preizkušnjo začasnega dogovora, ki naj bi med 60-dnevnimi pogajanji preprečil nadaljnje zaostrovanje razmer.
Visoki predstavnik ameriške administracije je po poročanju CNN tudi poudaril, da tehnični pogovori z Iranom niso bili preklicani.
"Nič ni bilo odpovedano. Tehnični pogovori o izvajanju memoranduma o soglasju bodo v prihodnjih dneh potekali po načrtih, komunikacijski kanali za preprečevanje incidentov pa delujejo," je dejal.
Po navedbah ameriških uradnikov naj bi se delegaciji ZDA in Irana v torek znova srečali v Dohi v Katarju.
Memorandum, podpisan v začetku meseca, predvideva postopno normalizacijo plovbe skozi Hormuško ožino, omilitev določenih finančnih omejitev za Iran ter nadaljnja pogajanja o iranskem jedrskem programu.
Napetosti so se znova zaostrile v zadnjih štirih dneh.
V četrtek je Iran napadel kontejnersko ladjo pod singapursko zastavo v bližini Hormuške ožine. Ameriški predsednik Donald Trump je napad označil za "nesmiselno kršitev" začetnega dogovora.
V petek so ameriške sile izvedle napade na iranske raketne in brezpilotne zmogljivosti ter obalne radarske sisteme ob Hormuški ožini.
V soboto je Iran sporočil, da je napadel ameriške vojaške cilje v regiji, vključno v Kuvajtu in Bahrajnu. Po navedbah ameriških predstavnikov brezpilotni letalniki niso dosegli ciljev, kasnejši iranski raketni in dronski napadi pa po njihovih trditvah niso povzročili ameriških žrtev niti večje škode na vojaških objektih.
Kljub ameriškim zagotovilom o prosti plovbi razmere v Hormuški ožini ostajajo nejasne. Ladjarji se soočajo z različnimi navodili glede plovnih poti, zato se številni zaradi nevarnosti morskih min, brezpilotnih letalnikov in patrulj Iranske revolucionarne garde še vedno odločajo za previdnejšo plovbo.
Napetosti ostajajo tudi v Libanonu. Iran zahteva, da se Izrael v okviru končnega dogovora z ZDA popolnoma umakne z juga Libanona. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagei je dejal, da je umik izraelskih sil iz vseh zasedenih območij nujen pogoj za trajen dogovor in stabilnost v regiji.
Teheran obenem vztraja pri popolnem izvajanju prve točke memoranduma, ki predvideva prenehanje vojaških operacij na vseh frontah, tudi v Libanonu.
Na terenu pa se spopadi nadaljujejo. Izrael je tudi v nedeljo nadaljeval napade na položaje Hezbolaha na jugu Libanona, čeprav sta izraelska in libanonska vlada konec prejšnjega tedna podpisali nov dogovor o postopnem prevzemu nadzora nad območjem s strani libanonske vojske.
Izrael za zdaj zavrača popoln umik svojih enot in vztraja, da Hezbolah še vedno predstavlja varnostno grožnjo prebivalcem severnega Izraela.
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