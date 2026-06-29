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Zatišje? Skozi Hormuško ožino v štirih dneh toliko ladij kot prej v enem

Teheran, 29. 06. 2026 08.20 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
N.Š.
Plovila v Omanskem zalivu pred Hormuško ožino

Po večdnevnem stopnjevanju napetosti in medsebojnih napadih v okolici Hormuške ožine so ameriški predstavniki sporočili, da bodo ZDA in Iran za zdaj prekinili vojaške aktivnosti. Obenem poudarjajo, da tehnični pogovori o izvajanju nedavno podpisanega memoranduma ostajajo na načrtovani poti. Kako na to gleda Teheran, za zdaj ni jasno.

Po podatkih podjetja Kpler, ki spremlja svetovni pomorski promet in tokove surovin, je od četrtka skozi Hormuško ožino plulo skupno 124 tovornih ladij.To pomeni, da je v štirih dneh skozi ožino plulo približno toliko ladij, kot jih je pred začetkom vojne običajno prečkalo v enem samem dnevu. Podatki podjetja Kpler namreč kažejo, da je pred izbruhom spopadov skozi Hormuško ožino dnevno plulo več kot 100 ladij.

Ameriški uradnik iz administracije predsednika Donalda Trumpa je dejal, da bosta "obe strani za zdaj odložili orožje" in da lahko ladje ponovno prosto plujejo skozi Hormuško ožino.

Gre za prvo resno preizkušnjo začasnega dogovora, ki naj bi med 60-dnevnimi pogajanji preprečil nadaljnje zaostrovanje razmer.

Visoki predstavnik ameriške administracije je po poročanju CNN tudi poudaril, da tehnični pogovori z Iranom niso bili preklicani.

"Nič ni bilo odpovedano. Tehnični pogovori o izvajanju memoranduma o soglasju bodo v prihodnjih dneh potekali po načrtih, komunikacijski kanali za preprečevanje incidentov pa delujejo," je dejal.

Po navedbah ameriških uradnikov naj bi se delegaciji ZDA in Irana v torek znova srečali v Dohi v Katarju.

Memorandum, podpisan v začetku meseca, predvideva postopno normalizacijo plovbe skozi Hormuško ožino, omilitev določenih finančnih omejitev za Iran ter nadaljnja pogajanja o iranskem jedrskem programu.

Napetosti so se znova zaostrile v zadnjih štirih dneh.

V četrtek je Iran napadel kontejnersko ladjo pod singapursko zastavo v bližini Hormuške ožine. Ameriški predsednik Donald Trump je napad označil za "nesmiselno kršitev" začetnega dogovora.

V petek so ameriške sile izvedle napade na iranske raketne in brezpilotne zmogljivosti ter obalne radarske sisteme ob Hormuški ožini.

Iranska revolucionarna garda
Iranska revolucionarna garda
FOTO: AP

V soboto je Iran sporočil, da je napadel ameriške vojaške cilje v regiji, vključno v Kuvajtu in Bahrajnu. Po navedbah ameriških predstavnikov brezpilotni letalniki niso dosegli ciljev, kasnejši iranski raketni in dronski napadi pa po njihovih trditvah niso povzročili ameriških žrtev niti večje škode na vojaških objektih.

Kljub ameriškim zagotovilom o prosti plovbi razmere v Hormuški ožini ostajajo nejasne. Ladjarji se soočajo z različnimi navodili glede plovnih poti, zato se številni zaradi nevarnosti morskih min, brezpilotnih letalnikov in patrulj Iranske revolucionarne garde še vedno odločajo za previdnejšo plovbo.

Napetosti ostajajo tudi v Libanonu. Iran zahteva, da se Izrael v okviru končnega dogovora z ZDA popolnoma umakne z juga Libanona. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagei je dejal, da je umik izraelskih sil iz vseh zasedenih območij nujen pogoj za trajen dogovor in stabilnost v regiji.

Teheran obenem vztraja pri popolnem izvajanju prve točke memoranduma, ki predvideva prenehanje vojaških operacij na vseh frontah, tudi v Libanonu.

Na terenu pa se spopadi nadaljujejo. Izrael je tudi v nedeljo nadaljeval napade na položaje Hezbolaha na jugu Libanona, čeprav sta izraelska in libanonska vlada konec prejšnjega tedna podpisali nov dogovor o postopnem prevzemu nadzora nad območjem s strani libanonske vojske.

Izrael za zdaj zavrača popoln umik svojih enot in vztraja, da Hezbolah še vedno predstavlja varnostno grožnjo prebivalcem severnega Izraela.

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KOMENTARJI3

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vlahov
29. 06. 2026 09.59
Bog blagoslovi Izrael in mir v Jeruzalemu. Podporniki teroristov pa nujno na pregled možganov in duše.
Odgovori
-2
0 2
Wolfman
29. 06. 2026 10.03
Vidim, da so tvoji po čudežu preživel 90 let nazaj!
Odgovori
0 0
Hudi časi
29. 06. 2026 08.35
Dokler Benjamin ne bo dal miru, tega ne bo na celotnem bližnjem vzhodu.
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