Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

ZDA in Izrael po navedbah Trumpa odložila nove napade na Iran

Washington, 02. 08. 2026 10.40 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Donald Trump

ZDA in Izrael bosta na prošnjo Teherana in nekaterih zalivskih držav odložila načrtovane napade na Iran, pod pogojem, da bo hitro sklenjen dogovor za končanje več mesecev trajajočega konflikta, je v soboto sporočil ameriški predsednik Donald Trump.

"ZDA so pripravljene (...) na ukrepanje proti Islamski republiki Iran z vojaškim terorjem, močjo in silo, kakršnih nismo videli od druge svetovne vojne. Kljub temu so nas Iran in druge države Bližnjega vzhoda pravkar prosile, naj odložimo vsakršen napad," je na omrežju Truth Social zapisal Trump.

Kot je dejal, se je na podlagi prošnje odločil, da prekliče napad, pod pogojem, da bodo hitro dosegli mirovni dogovor. Prepričan je, da bi moral dogovor vključevati "takojšnjo, popolno in celovito odprtje Hormuške ožine" ter konec iranske jedrske grožnje. "Država Izrael se mi pridružuje v tej zavezi," je še dodal.

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: Profimedia

Po poročanju ameriške televizije CBS naj bi ZDA in Izrael načrtovala skupne napade na Iran, pri čemer naj bi bili med možnimi cilji rafinerije nafte in elektrarne. Trump je napade odložil, za to pa naj bi ga po navedbah medija Axios prosila Savdska Arabija, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Iranski zunanji minister Abas Aragči je medtem v soboto posvaril pred ameriško eskalacijo in dejal, da bodo iranske sile odločno odgovorile na vsako agresivno dejanje. Kot je še povedal po pogovoru s savdskim zunanjim ministrom Faisalom bin Farhanom, bodo ZDA, Izrael in vse vpletene zalivske države nosile polno odgovornost za morebitne nove napade, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Razmere na Bližnjem vzhodu so se po podpisu junijskega memoranduma o soglasju ponovno poslabšale, potem ko naj bi iranska stran po navedbah ZDA napadla plovila v Hormuški ožini, ki je strateško pomembna plovna pot za izvoz energentov iz Perzijskega zaliva. Sledilo je več zaporednih dni ameriških napadov na Iran in iranskih povračilnih napadov na ameriške cilje v regiji.

iran zda napadi

Mreža smrti: za umore najemajo evropske najstnike, vse je kot v 'igrici'

24ur.com Izrael bo 'stopnjeval in razširil' svoje napad
24ur.com Po pozivu Trumpa Iran in Izrael sporočila, da sta prenehala z medsebojnimi napadi
24ur.com Iran prekinil pogovore z ZDA zaradi izraelskih napadov na Libanon
24ur.com Trump zahteva 'brezpogojno predajo' Irana
24ur.com Bo Iran še ta teden napadel Izrael?
24ur.com Evropa pozvala Iran k nadaljevanju pogajanj z ZDA o jedrskem programu
24ur.com Trump v letalskem oporišču: pričakuje vrnitev ubitih ameriških vojakov
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
bibaleze
Portal
Družinske počitnice so se končale že na letališču: napaka, ki jo naredi veliko staršev
Redko staro ime, ki ga danes skoraj ne slišimo več
Redko staro ime, ki ga danes skoraj ne slišimo več
S telovadbo med nosečnostjo do lažjega in hitrejšega poroda
S telovadbo med nosečnostjo do lažjega in hitrejšega poroda
Nekoč misica, danes žena šejka: živi v palači in vzgaja štiri otroke
Nekoč misica, danes žena šejka: živi v palači in vzgaja štiri otroke
zadovoljna
Portal
Kraljica Letizia v beli opravi, ki jo želimo imeti vse
Tedenski horoskop: Leve čaka več romantike, devicam se obeta presenečenje
Tedenski horoskop: Leve čaka več romantike, devicam se obeta presenečenje
Dnevni horoskop: Ovni si dovolijo več nežnosti, bike muči velika odločitev
Dnevni horoskop: Ovni si dovolijo več nežnosti, bike muči velika odločitev
Črna gora uvedla menstrualni dopust: bi morali o tem razmisliti tudi pri nas?
Črna gora uvedla menstrualni dopust: bi morali o tem razmisliti tudi pri nas?
vizita
Portal
Zakaj vas po kopanju v morju srbi koža? Razlog ni vedno le sol
Preventivni pregledi, ki vam lahko rešijo življenje
Preventivni pregledi, ki vam lahko rešijo življenje
Živila, ki med spanjem spodbujajo kurjenje maščob
Živila, ki med spanjem spodbujajo kurjenje maščob
Odvečna telesna teža in anksioznost: kako sta povezani in zakaj vplivata druga na drugo
Odvečna telesna teža in anksioznost: kako sta povezani in zakaj vplivata druga na drugo
cekin
Portal
Družine jo obožujejo: na tej destinaciji boste za dopust odšteli precej manj
Šok na prvi delovni dan: odpustili so ga po telefonskem klicu, dolgem 47 sekund
Šok na prvi delovni dan: odpustili so ga po telefonskem klicu, dolgem 47 sekund
Skrivnost trgovskih tehtnic: zato so banane skoraj vedno prve na seznamu
Skrivnost trgovskih tehtnic: zato so banane skoraj vedno prve na seznamu
Finančni horoskop za avgust: enemu znamenju se obeta pravo denarno presenečenje
Finančni horoskop za avgust: enemu znamenju se obeta pravo denarno presenečenje
moskisvet
Portal
Odšel je v kitajski 'kamp za hujšanje' in ugotovil, zakaj večina ljudi ne uspe shujšati
Se s partnerko spreminjata v sostanovalca? Rešitev je pravilo 2-2-2
Se s partnerko spreminjata v sostanovalca? Rešitev je pravilo 2-2-2
Tako je danes videti mis Slovenije: 'Pa kaj potem, če sem leto starejša'
Tako je danes videti mis Slovenije: 'Pa kaj potem, če sem leto starejša'
Zgradil je imperij na sovraštvu, zdaj je pristal za zapahi
Zgradil je imperij na sovraštvu, zdaj je pristal za zapahi
dominvrt
Portal
Ta živila poleti postanejo nevarna veliko hitreje, kot mislite
Vročina je lahko za živali usodna: na to morate biti pozorni
Vročina je lahko za živali usodna: na to morate biti pozorni
Najbolj nenavadna nepremičnina v Britaniji? Na vrtu jo čaka pravo bojno letalo
Najbolj nenavadna nepremičnina v Britaniji? Na vrtu jo čaka pravo bojno letalo
Avgust na vrtu: To morate narediti zdaj za bogat jesenski pridelek
Avgust na vrtu: To morate narediti zdaj za bogat jesenski pridelek
okusno
Portal
Hladna solata, ki jo trenutno pripravljamo vsi: popolno kosilo za vroče dni
Vikend kosilo: 7 poletnih jedi z mletim mesom, ki jih boste z veseljem pripravljali znova
Vikend kosilo: 7 poletnih jedi z mletim mesom, ki jih boste z veseljem pripravljali znova
Ko temperature presežejo 30 stopinj: 7 sladic brez peke za popolno osvežitev
Ko temperature presežejo 30 stopinj: 7 sladic brez peke za popolno osvežitev
Med vročinskim valom vsi pripravljajo ta napitek: narejen je v samo 5 minutah
Med vročinskim valom vsi pripravljajo ta napitek: narejen je v samo 5 minutah
voyo
Portal
Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet
Moj prijatelj pingvin
Moj prijatelj pingvin
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1881