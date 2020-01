ZDA in Japonska iz Vuhana začeli evakuirati svoje državljane

Zaradi koronavirusa je na Kitajskem po najnovejših podatkih umrlo 132 ljudi, 5974 ljudi je okuženih. S tem je številka presegla epidemijo sarsa pred 18 leti, ko so se uradne številke kitajskega ministrstva za zdravje 16. avgusta 2003 ustavile pri 5327. Več držav je iz Vuhana, žarišča virusa, začelo evakuirati svoje prebivalce.

Iz kitajskega mesta Vuhan, od koder virus izvira, so evakuirali prve tuje državljane. Med prvimi državami, ki so to storile, sta ZDA in Japonska. 206 japonskih državljanov je danes zjutraj že prispelo v Tokio. Vse so namestili v karanteno, tiste, ki bodo kazali simptome obolenj, pa bodo odpeljali v bolnišnico. Okoli 450 japonskih državljanov je še vedno v Vuhanu, poroča CNN.

Avtovus, na katerem so evakuirani japonski državljani. FOTO: AP

Mesto je že zapustilo tudi 240 Američanov – večinoma gre za zaposlene na ameriškem konzulatu in njihove družine. Pristali so na Aljaski, kjer bo letalo dotočilo gorivo, potnike pa bodo pregledali za morebitne simptome. Po prihodu v vojaško bazo v kalifornijskem Riversideu bodo morali ostati v izolaciji v letališkem hangarju do dva tedna.

Letalska družba British Airways je preklicala vse svoje lete na in iz Kitajske.

Države, ki se prav tako pripravljajo na evakuacije, so po poročanju CNN še Avstralija, Nova Zelandija, Indija, Južna Koreja, Francija in Velika Britanija. Iz Vuhana naj bi z dvema letaloma prepeljali tudi državljane EU. Na prvem naj bi bilo okoli 250 Francozov, na drugem pa več kot sto državljanov iz drugih članic EU. Zaenkrat bodo lahko potovali le zdravi državljani brez simptomov. Avstralski premier Scott Morrison je sporočil, da nameravajo okoli 600 evakuiranih avstralskih državljanov za okoli dva tedna zadržati v karanteni na od Avstralije 2000 kilometrov oddaljenem Božičnem otoku. Napoved je že naletela na kritike, saj je otok znan po spornem migracijskem centru zaradi neustreznih razmer in kršitev človekovih pravic. V centru za tisoč ljudi je sicer trenutno nameščena samo ena štiričlanska družina, navaja BBC.

Letalo z ameriškimi državljani, ki so jih evakuirali iz Vuhana, se je ustavilo na Aljaski in dotočilo gorivo. FOTO: AP