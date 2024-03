ZDA in Južna Koreja vadita odgovor na napad s severa

Ameriška in južnokorejska vojska sta vajo Freedom Shield opisali kot večdimenzionalni program obrambnega usposabljanja, ki poleg kopnega, morja in zraka kot mogoča bojišča vključuje tudi kibernetski in informacijski prostor ter vesolje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po navedbah ZDA v vajah sodeluje tudi vojaško osebje iz desetih držav članic poveljstva Združenih narodov v Južni Koreji (UNC), ki je bilo ustanovljeno po invaziji Severne Koreje na južno sosedo leta 1950 in nadzoruje spoštovanje premirja med državama iz leta 1953.

Odnosi med Korejama se v zadnjem času močno zaostrujejo. V zadnjih dveh letih je Severna Koreja znatno povečala število preizkusov raket in vodenih izstrelkov ter okrepila retoriko proti Južni Koreji in ZDA. Obe strani sta tudi opustili ključne sporazume za zmanjšanje napetosti in okrepili varnost na meji.