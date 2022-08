ZDA in Južna Koreja začele največje skupne vojaške vaje v zadnjih letih

ZDA so ključen zaveznik Južne Koreje na področju varnosti in imajo tam nameščenih približno 28.500 vojakov, ki naj bi državo ščitili pred sosednjo Severno Korejo. Washington in Seul že dolgo izvajata skupne vojaške vaje, za katere trdita, da so v celoti obrambne narave, a jih v Pjongjangu vidijo kot priprave na invazijo.

Tokratne vaje so prve v tovrstnem obsegu po več letih, v katerih so bile le-te okrnjene zaradi pandemije covida-19 in poskusov diplomatskega zbliževanja s Severno Korejo.

"Pomen teh skupnih vaj je obnova zavezništva med Južno Korejo in ZDA in okrepitev skupne obrambne drže," so danes ob začetku sporočili z južnokorejskega obrambnega ministrstva.