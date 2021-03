ZDA in Kanada obsodili kitajske povračilne sankcije

V odziv na sankcije EU je Kitajska že prejšnji teden uvedla sankcije proti desetim evropskim politikom in raziskovalcem ter štirim pravnim osebam oziroma organom EU. V soboto pa je sporočila, da je uvedla tudi sankcije proti trem posameznikom iz ZDA in Kanade ter odboru kanadskega parlamenta za človekove pravice.

ZDA, Evropska unija, Velika Britanija in Kanada so prejšnji teden uvedle sankcije proti več kitajskim uradnikom in javnemu varnostnemu uradu zaradi ravnanja z muslimansko manjšino Ujgurov v avtonomni pokrajini Xinjiang.

Ameriški državni sekretar Antony Blinkenje v soboto te sankcije obsodil in jih označil za neutemeljene. "Poskusi Pekinga, da bi ustrahoval in utišal tiste, ki se zavzemajo za človekove pravice in temeljne svoboščine, samo prispevajo k še večjemu mednarodnemu nadzoru genocida in zločinov proti človeštvu v Xinjiangu," je dejal Blinken.

Kanadski premier Justin Trudeau pa je poudaril, da so sankcije nesprejemljive. Kot je zapisal na Twitterju, so kitajske sankcije napad na preglednost in svobodo izražanja, to pa so vrednote ki so "v srcu naše demokracije".

Kitajsko zunanje ministrstvo je v soboto sporočilo, da je vstop na celinsko Kitajsko, Hongkong in Macao prepovedan dvema članoma ameriške komisije za versko svobodo,Gayle Manchin in Tonyju Perkinsu, kanadskemu poslancu Michaelu Chongu ter odboru kanadskega parlamenta za človekove pravice.