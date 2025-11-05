ZDA in Kitajska podaljšujeta premirje v trgovinski vojni za leto dni

Kitajska je sporočila, da bo za eno leto podaljšala začasno ukinitev dodatnih 24-odstotnih carin na ameriško blago, s čimer je uradno potrdila dogovor, ki sta ga prejšnji teden dosegla kitajski in ameriški predsednik Ši Džinping in Donald Trump. S tem bo za uvoz iz ZDA ohranila splošno 10-odstotno carinsko stopnjo.

Kitajska je sporočila, da bo za eno leto podaljšala začasno ukinitev dodatnih 24-odstotnih carin na ameriško blago, s čimer je uradno potrdila dogovor, ki sta ga prejšnji teden dosegla kitajski in ameriški predsednik Ši Džinping in Donald Trump. S tem bo za uvoz iz ZDA ohranila splošno 10-odstotno carinsko stopnjo. Voditelja sta se sestala konec oktobra v Južni Koreji, s čimer sta po več krogih trgovinskih pogajanj v zadnjih mesecih podaljšala občutljivo premirje v trgovinskih odnosih za eno leto.

Donald Trump in Ši Džinping FOTO: AP icon-expand

V izjavi, ki jo je kitajsko finančno ministrstvo objavilo danes na svojih spletnih straneh, je zapisano, da bodo "24-odstotne carine na ameriško blago začasno ustavljene še za eno leto, (in) ostale bodo 10-odstotne carine na ameriško blago", je poročala francoska tiskovna agencija AFP. V izjavi je zapisano, da premor sledi "soglasju, doseženemu na kitajsko-ameriških gospodarskih in trgovinskih posvetovanjih". Veljati bo začel 10. novembra. Trump je v torek formaliziral dogovor, da bo Washington znižal dodatne carine na kitajski uvoz z 20 odstotkov na 10 odstotkov, kar bo prav tako začelo veljati 10. novembra.

Državi v stanju nelagodnega premirja

Odnosi med dvema največjima svetovnima gospodarstvoma so se letos močno zaostrili, saj sta Washington in Peking uvajala vse višje carine na uvoz blaga iz druge države. V nekem trenutku so carine na obeh straneh dosegle visoke trimestne ravni, kar je oviralo trgovino. Od takrat sta državi v stanju nelagodnega premirja, medtem ko so se vodilni gospodarski predstavniki v zadnjih mesecih večkrat srečali na pogovorih, napetosti pa so naraščale tudi zaradi nadzora izvoza in drugih vprašanj.