ZDA in Kitajska podaljšujeta premirje v trgovinski vojni za leto dni

Kitajska je sporočila, da bo za eno leto podaljšala začasno ukinitev dodatnih 24-odstotnih carin na ameriško blago, s čimer je uradno potrdila dogovor, ki sta ga prejšnji teden dosegla kitajski in ameriški predsednik Ši Džinping in Donald Trump. S tem bo za uvoz iz ZDA ohranila splošno 10-odstotno carinsko stopnjo.
Voditelja sta se sestala konec oktobra v Južni Koreji, s čimer sta po več krogih trgovinskih pogajanj v zadnjih mesecih podaljšala občutljivo premirje v trgovinskih odnosih za eno leto.
V izjavi, ki jo je kitajsko finančno ministrstvo objavilo danes na svojih spletnih straneh, je zapisano, da bodo "24-odstotne carine na ameriško blago začasno ustavljene še za eno leto, (in) ostale bodo 10-odstotne carine na ameriško blago", je poročala francoska tiskovna agencija AFP.
V izjavi je zapisano, da premor sledi "soglasju, doseženemu na kitajsko-ameriških gospodarskih in trgovinskih posvetovanjih". Veljati bo začel 10. novembra.
Trump je v torek formaliziral dogovor, da bo Washington znižal dodatne carine na kitajski uvoz z 20 odstotkov na 10 odstotkov, kar bo prav tako začelo veljati 10. novembra.
Državi v stanju nelagodnega premirja
Odnosi med dvema največjima svetovnima gospodarstvoma so se letos močno zaostrili, saj sta Washington in Peking uvajala vse višje carine na uvoz blaga iz druge države. V nekem trenutku so carine na obeh straneh dosegle visoke trimestne ravni, kar je oviralo trgovino.
Od takrat sta državi v stanju nelagodnega premirja, medtem ko so se vodilni gospodarski predstavniki v zadnjih mesecih večkrat srečali na pogovorih, napetosti pa so naraščale tudi zaradi nadzora izvoza in drugih vprašanj.
V ločeni izjavi je Kitajska danes sporočila, da bo "prenehala izvajati dodatne carinske ukrepe", uvedene z marčnim odlokom, ki je prizadel seznam ameriških kmetijskih proizvodov. Naslednji teden se bodo te carine vrnile na 10 odstotkov.
Peking je marca uvedel dodatne 15-odstotne carine na piščance, pšenico, koruzo in bombaž, uvožene iz ZDA, ter dodatne 10-odstotne carine na ameriško sojo, svinjino, govedino, mlečne izdelke in druge kmetijske proizvode. To je škodovalo ključnemu viru Trumpove politične podpore - kmetom.
