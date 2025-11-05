Svetli način
Tujina

ZDA in Kitajska podaljšujeta premirje v trgovinski vojni za leto dni

Peking, 05. 11. 2025 10.32 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVEDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ne.M. , STA
Komentarji
6

Kitajska je sporočila, da bo za eno leto podaljšala začasno ukinitev dodatnih 24-odstotnih carin na ameriško blago, s čimer je uradno potrdila dogovor, ki sta ga prejšnji teden dosegla kitajski in ameriški predsednik Ši Džinping in Donald Trump. S tem bo za uvoz iz ZDA ohranila splošno 10-odstotno carinsko stopnjo.

Kitajska je sporočila, da bo za eno leto podaljšala začasno ukinitev dodatnih 24-odstotnih carin na ameriško blago, s čimer je uradno potrdila dogovor, ki sta ga prejšnji teden dosegla kitajski in ameriški predsednik Ši Džinping in Donald Trump. S tem bo za uvoz iz ZDA ohranila splošno 10-odstotno carinsko stopnjo.

Voditelja sta se sestala konec oktobra v Južni Koreji, s čimer sta po več krogih trgovinskih pogajanj v zadnjih mesecih podaljšala občutljivo premirje v trgovinskih odnosih za eno leto.

Donald Trump in Ši Džinping
Donald Trump in Ši Džinping FOTO: AP

V izjavi, ki jo je kitajsko finančno ministrstvo objavilo danes na svojih spletnih straneh, je zapisano, da bodo "24-odstotne carine na ameriško blago začasno ustavljene še za eno leto, (in) ostale bodo 10-odstotne carine na ameriško blago", je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

V izjavi je zapisano, da premor sledi "soglasju, doseženemu na kitajsko-ameriških gospodarskih in trgovinskih posvetovanjih". Veljati bo začel 10. novembra.

Trump je v torek formaliziral dogovor, da bo Washington znižal dodatne carine na kitajski uvoz z 20 odstotkov na 10 odstotkov, kar bo prav tako začelo veljati 10. novembra.

Državi v stanju nelagodnega premirja

Odnosi med dvema največjima svetovnima gospodarstvoma so se letos močno zaostrili, saj sta Washington in Peking uvajala vse višje carine na uvoz blaga iz druge države. V nekem trenutku so carine na obeh straneh dosegle visoke trimestne ravni, kar je oviralo trgovino.

Od takrat sta državi v stanju nelagodnega premirja, medtem ko so se vodilni gospodarski predstavniki v zadnjih mesecih večkrat srečali na pogovorih, napetosti pa so naraščale tudi zaradi nadzora izvoza in drugih vprašanj.

Preberi še Trump in Ši dosegla dogovor, ZDA bodo 'takoj' znižale carine

V ločeni izjavi je Kitajska danes sporočila, da bo "prenehala izvajati dodatne carinske ukrepe", uvedene z marčnim odlokom, ki je prizadel seznam ameriških kmetijskih proizvodov. Naslednji teden se bodo te carine vrnile na 10 odstotkov.

Peking je marca uvedel dodatne 15-odstotne carine na piščance, pšenico, koruzo in bombaž, uvožene iz ZDA, ter dodatne 10-odstotne carine na ameriško sojo, svinjino, govedino, mlečne izdelke in druge kmetijske proizvode. To je škodovalo ključnemu viru Trumpove politične podpore - kmetom.

carine zda kitajska premirje trgovinska vojna
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
lusma00
05. 11. 2025 12.00
Kramp je spet napolnil planico...živi dokaz da je desnuharstvo samo eno samo nat...govanje naroda
ODGOVORI
0 0
tornadotex
05. 11. 2025 11.44
-5
Kitajec si ne upa iti trgovinske vojne z Trumpom..Bi ostalo preveč Kitajcev brez dela in jela...
ODGOVORI
0 5
kameltrajbar
05. 11. 2025 11.50
+3
Ne smeši se....trumpeta je šel na kolena🤣
ODGOVORI
3 0
Masai_Mara
05. 11. 2025 11.25
+4
Ne more in ne upa si Trump s Kitajci.
ODGOVORI
4 0
but_the_ppl_are_retarded
05. 11. 2025 11.08
+3
Edino to me tolaži, da tudi elite v svojim bunkerjih niso na varnem...Tega se morajo zavedati. In, da je je življenje tako trmasto in trdoživo, da bo šlo naprej svojo pot; z ali brez homo (non)sapiensa.
ODGOVORI
3 0
but_the_ppl_are_retarded
05. 11. 2025 11.07
+3
Kitajci in Ameri biznis... Mi pa kontraproduktivne sankcije, rusofrenija in pogovarjanje s samimi sabo. Še bolj "lepo"bo življenej na stari celini...
ODGOVORI
3 0
