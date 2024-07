ZDA in Nemčija preprečili ruski atentat na vodjo Rheinmetalla

V začetku leta so ameriški obveščevalci odkrili zaroto ruske vlade, ki je načrtovala atentat na izvršnega direktorja velikega nemškega proizvajalca orožja. Gre za podjetje Rheinmetall, ki za Kijev proizvaja granate, v prihodnjih tednih pa bo prav v Ukrajini odprlo tudi tovarno oklepnih vozil. Podatki, ki so jih razkrili obveščevalci, pa medtem opozarjajo tudi na dejstvo, da je Rusija v svojih prizadevanjih po ustavitvi podpore Kijevu pripravljena iti tudi prek trupel evropskih državljanov.

Rusija po Evropi že več kot pol leta, večinoma prek posrednikov, izvajala različne saboterske akcije, od požigov skladišč, ki so povezana z orožjem za Ukrajino, do drugih dejanj vandalizma, poroča CNN. S tem skuša Moskva ustaviti pretok orožja z Zahoda v Ukrajino ter zmanjšati javno podporo Kijevu. A ameriški obveščevalni podatki so zdaj razkrili, da je Rusija pripravljena iti še veliko dlje od navadnega vandalizma. Po poročanju medija je namreč Rusija v svojih prizadevanjih pripravljena celo umoriti nekatere tuje državljane. CNN se je pogovarjal s petimi ameriškimi in zahodnimi uradniki, ki so z dogodki seznanjeni. In kaj so razkrili? Zarota je bila po njihovih besedah del niza ruskih načrtov za izvedbo atentatov na evropske voditelje obrambne industrije, ki podpirajo ukrajinska vojaška prizadevanja. Najbolj dodelan med njimi pa je bil načrt za umor vodje nemškega proizvajalca orožja Rheinmetalla Armina Pappergerja.

Ameriški obveščevalci so po odkritju načrtov za umor nemudoma obvestili Nemčijo, kar je potrdil tudi visoki uradnik nemške vlade. Nemško veleposlaništvo v Washingtonu sicer informacij ni želelo komentirati, medij pa je za komentar zaprosil tudi rusko veleposlaništvo v Washingtonu. Predstavnica ameriškega sveta za nacionalno varnost (NSC) Adrienne Watson je medtem komentirala le, da ruska prizadevanja jemljejo izjemno resno ter da se zadnje mesece intenzivno osredotočajo prav na ruske sabotaže. Povedala je, da so ZDA o tem vprašanju razpravljale tudi z nemškimi zavezniki v Natu ter da dejavno sodelujejo pri razkrivanju in preprečevanju tovrstnih dejavnosti. "Jasni pa smo bili tudi, da dejanja Rusije zaveznic ne bodo odvrnila od nadaljnje podpore Ukrajini," je še dodala. Poročil o atentatu ni želel komentirati niti tiskovni predstavnik Rheinmetalla Oliver Hoffman. Dejal je le, da po rednem posvetovanju z varnostnimi organi vedno sprejmejo potrebne ukrepe.

Pappergerjevo podjetje Rheinmetall je največji in najuspešnejši nemški proizvajalec 155-milimetrskih topniških granat, ki jih dobavljajo Ukrajini. Podjetje pa načrtuje še večjo podporo napadeni državi. V Ukrajini bo namreč v prihodnjih tednih odprlo tovarno oklepnih vozil, kar pa je po mnenju vira, s katerim je govoril CNN, za Rusijo zelo zaskrbljujoče.

Podjetje je sicer povezano tudi z našo državo. Slovenska vojska je namreč decembra 2022 v operativno uporabo prevzela 40 taktičnih tovornih vozil 8x8 proizvajalca Rheinmetall MAN. Preiskave in aretacije po Evropi Uradniki Nata so o akcijah Rusije razpravljali tudi v Washingtonu, kjer je potekal vrh ob 75. obletnici vojaškega zavezništva. Nato si prizadeva izboljšati izmenjavo obveščevalnih podatkov med državami članicami, s čimer bi imeli večjo možnost odkrivanja kriminalnih dejanj. A pripravljenost Rusije, da poseže tudi po bolj smrtonosnih ukrepih, je sprožila tudi številna vprašanja o tem, kako bi se moralo zavezništvo odzvati. CNN se je pogovarjal z več viri, ki so dejali, da so ameriške vojaške baze po Evropi prejšnji teden prvič v desetletju prešle v povišano pripravljenost. Od ZDA naj bi namreč prejele obveščevalne podatke, ki so nakazovali, da bi bilo lahko ogroženo ameriško vojaško osebje in objekti.