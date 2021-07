ZDA in Nemčija sklenili uvodni dogovor o plinovodu Severni tok 2

ZDA in Nemčija bodo Ukrajini in Poljski, ki bosta izgubili pomen kot tranzitni državi za ruski plin, v zameno dale za zdaj še nedorečena zagotovila. State Department je sporočil, da bodo do konca tedna v Ukrajino in Poljsko poslali visokega diplomata na pogajanja o tem.

ZDA med drugim skrbi, da bo Rusija s Severnim tokom 2 lažje zapirala plinovod čez Ukrajino in Poljsko. Vendar pa je plinovod že skoraj končan, Bidnova vlada pa želi popraviti odnose z Nemčijo in drugimi zahodnimi zavezniki, ki so se skrhali v času predsedovanja Donalda Trumpa.

Tiskovni predstavnik State Departmenta Ned Price v torek o dogovoru ni želel govoriti, potrdil pa je, da je predlog pripravila Nemčija. Predlog bi naj omogočal korake do skupnega cilja, kar je zagotovilo, da Rusija ne bo mogla zlorabljati energetskih tokov.