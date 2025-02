ZDA in Rusija naj bi mirovne pogovore začeli v torek, Ukrajine tam ne bo

Na pogovore v Savdsko Arabijo potujejo državni sekretar Marco Rubio, posebni odposlanec za Bližnji vzhod Steve Witkoff in svetovalec za nacionalno varnost Mike Waltz, poroča CNN. Za zdaj še ni znano, kdo bo na pogovorih zastopal Rusijo.

Savdsko ekipo bo vodil državni svetovalec za nacionalno varnost, Savdska Arabija pa ne bo samo v vlogi gostiteljice, pač pa tudi v vlogi posrednice, so za CNN povedali savdijski viri.

Ukrajinska stran, kot kaže, ne bo prisotna na pogovorih, čeprav je Keith Kellogg, odposlanec Trumpove administracije za Rusijo in Ukrajino, razpravljal o "dvotirnem" načinu pogajanj.

"Nič še ni dokončno dogovorjeno," je v nedeljo dejal Rubio in dodal, da je cilj srečanja poiskati priložnost za širši pogovor, ki bi vključeval tudi Ukrajino. Prav tako meni, da bi v poznejših "pravih pogajanjih" morali sodelovati Ukrajina in Evropa. "Če gre za resnična pogajanja - in tam še nismo -, a če bi se to zgodilo, bo morala biti vključena tudi Ukrajina, saj je bila napadena. In Evropejci bodo morali biti vključeni, ker so uvedli sankcije proti Putinu in Rusiji in so prispevali k tem prizadevanjem," je Rubio povedal za ameriško televizijo CBS.