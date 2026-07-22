ZDA in Savdska Arabija podpisali zgodovinski jedrski dogovor

Sporazum sta podpisala ameriški minister za energijo Chris Wright in savdski minister za energijo princ Abdulaziz bin Salman. Ameriško ministrstvo za energijo je sporočilo, da gre za sporazum o miroljubnem jedrskem sodelovanju, ki ga spremlja tudi dvostranski dogovor o varovalkah.

Kaj prinaša sporazum?

Po poročanju ameriških medijev in BBC bo Savdska Arabija prvič dobila možnost razvoja civilne jedrske energetike, pri čemer naj bi ameriška podjetja sodelovala pri gradnji jedrskih elektrarn na savdskem ozemlju. Ena najbolj spornih točk dogovora je možnost, da bi Savdska Arabija v prihodnje sama bogatila uran za gorivo jedrskih reaktorjev. Prav to predstavlja bistveno razliko v primerjavi s sporazumom, ki so ga ZDA leta 2009 sklenile z Združenimi arabskimi emirati. Ti namreč svojega urana ne bogatijo sami, temveč jedrsko gorivo uvažajo, ob tem pa zanje veljajo stroge mednarodne omejitve in nadzor.

Zakaj je dogovor tako občutljiv?

Nasprotniki sporazuma opozarjajo, da je tehnologija za bogatenje urana dvojne narave. Enak postopek, ki omogoča proizvodnjo goriva za jedrske elektrarne, je mogoče uporabiti tudi za izdelavo materiala za jedrsko orožje. Rosemary Kelanic iz ameriškega think tanka Defense Priorities je za BBC dejala, da bi bilo dovoljenje za bogatenje urana na savdskem ozemlju precej šokantno. Opozorila je, da ZDA doslej še nikoli niso pomagale drugi državi razviti zmogljivosti za bogatenje urana na njenem lastnem ozemlju. Podobno opozarja tudi varnostni dopisnik BBC Frank Gardner. Po njegovih besedah obstaja bojazen, da bi odločitev spodbudila iranske skrajneže k pospešenemu razvoju jedrskega orožja, hkrati pa sprožila novo jedrsko oboroževalno tekmo v regiji, v katero bi se lahko vključili tudi Egipt in Turčija.

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