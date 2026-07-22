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ZDA in Savdska Arabija podpisali zgodovinski jedrski dogovor

Rijad, 22. 07. 2026 23.02 pred 11 minutami 3 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Donald Trump

Združene države Amerike in Savdska Arabija so podpisale zgodovinski sporazum o sodelovanju na področju jedrske energije, ki bo kraljevini prvič omogočil razvoj civilnega jedrskega programa. Gre za dogovor, o katerem sta državi razpravljali skoraj dve desetletji, njegovi kritiki pa opozarjajo, da bi lahko dolgoročno povečal tveganje za širjenje jedrskega orožja na Bližnjem vzhodu.

Sporazum sta podpisala ameriški minister za energijo Chris Wright in savdski minister za energijo princ Abdulaziz bin Salman. Ameriško ministrstvo za energijo je sporočilo, da gre za sporazum o miroljubnem jedrskem sodelovanju, ki ga spremlja tudi dvostranski dogovor o varovalkah.

Kaj prinaša sporazum?

Po poročanju ameriških medijev in BBC bo Savdska Arabija prvič dobila možnost razvoja civilne jedrske energetike, pri čemer naj bi ameriška podjetja sodelovala pri gradnji jedrskih elektrarn na savdskem ozemlju. Ena najbolj spornih točk dogovora je možnost, da bi Savdska Arabija v prihodnje sama bogatila uran za gorivo jedrskih reaktorjev.

Prav to predstavlja bistveno razliko v primerjavi s sporazumom, ki so ga ZDA leta 2009 sklenile z Združenimi arabskimi emirati. Ti namreč svojega urana ne bogatijo sami, temveč jedrsko gorivo uvažajo, ob tem pa zanje veljajo stroge mednarodne omejitve in nadzor.

Zakaj je dogovor tako občutljiv?

Nasprotniki sporazuma opozarjajo, da je tehnologija za bogatenje urana dvojne narave. Enak postopek, ki omogoča proizvodnjo goriva za jedrske elektrarne, je mogoče uporabiti tudi za izdelavo materiala za jedrsko orožje.

Rosemary Kelanic iz ameriškega think tanka Defense Priorities je za BBC dejala, da bi bilo dovoljenje za bogatenje urana na savdskem ozemlju precej šokantno. Opozorila je, da ZDA doslej še nikoli niso pomagale drugi državi razviti zmogljivosti za bogatenje urana na njenem lastnem ozemlju.

Podobno opozarja tudi varnostni dopisnik BBC Frank Gardner. Po njegovih besedah obstaja bojazen, da bi odločitev spodbudila iranske skrajneže k pospešenemu razvoju jedrskega orožja, hkrati pa sprožila novo jedrsko oboroževalno tekmo v regiji, v katero bi se lahko vključili tudi Egipt in Turčija.

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Skrbi tudi v Izraelu

Posebno pozornost dogovor vzbuja v Izraelu, najtesnejšem ameriškem zavezniku na Bližnjem vzhodu.

Nekdanji izraelski obrambni minister Avigdor Liberman je opozoril, da bo savdski civilni jedrski program po njegovem mnenju neizogibno pripeljal do razvoja jedrskega orožja, kar bi lahko povzročilo noro oboroževalno tekmo po vsem Bližnjem vzhodu.

Bolj zadržan je bil izraelski minister za gospodarstvo Nir Barkat, ki meni, da lahko Izrael sobiva s savdskim civilnim jedrskim programom, dokler ostane izključno miroljuben.

Združene države Amerike in Savdska Arabija so podpisale zgodovinski sporazum o sodelovanju na področju jedrske energije, ki bo kraljevini prvič omogočil razvoj civilnega jedrskega programa. Gre za dogovor, o katerem sta državi razpravljali skoraj dve desetletji, njegovi kritiki pa opozarjajo, da bi lahko dolgoročno povečal tveganje za širjenje jedrskega orožja na Bližnjem vzhodu.

Administracija Donalda Trumpa naj bi bila pripravljena Savdski Arabiji ponuditi ugodnejše pogoje kot doslej, predvsem zato, ker želi preprečiti, da bi se Rijad pri razvoju jedrske energetike obrnil na Kitajsko ali Rusijo. Poleg tega sporazum ni več neposredno povezan z normalizacijo odnosov med Savdsko Arabijo in Izraelom, kar je bil eden ključnih pogojev prejšnjih pogajanj.

V Beli hiši ocenjujejo, da je strateško pomembneje ohraniti Savdsko Arabijo v ameriški interesni sferi kot pa prepustiti ta prostor drugim svetovnim silam.

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