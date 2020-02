ZDA in talibani podpisali zgodovinski mirovni dogovor

Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je pred podpisom mirovnega dogovora med ZDA in talibani obiskal Afganistan. Iz Nata so sporočili, da se bo popoldne udeležil novinarske konference v Kabulu skupaj z afganistanskim predsednikom Ašrafom Ganijem in ameriškim obrambnim sekretarjem Markom Esperjem . Stoltenberg naj bi se v Afganistanu tudi sešel s poveljnikom ameriških in Natovih sil v Afganistanu, generalom Scottom Millerjem ter drugimi poveljniki misije zveze Nato v tej državi.

Mirovni dogovor, ki naj bi Afganistanu po več kot 18 letih prinesel konec nasilja, sta podpisala glavni ameriški pogajalec Zalmay Khalilzad in politični vodja talibanov Abdul Gani Baradar. Dogovor prinaša bistveno zmanjšanje vojaške prisotnosti ZDA v Afganistanu v zameno za različna varnostna zagotovila talibanov. Pogovori o sporazumu so od leta 2018 potekali v Dohi, vmes so bili večkrat prekinjeni.

V skladu z dogovorom bodo ZDA do konca poletja izvedle postopen umik svojih sil, ki trenutno štejejo približno 12.000 vojakov. Ostalo naj bi 8600 ameriških vojakov, njihov nadaljnji umik pa naj bi bil odvisen prav od političnega napredka na pogovorih med talibani in afganistansko vlado.

Pogovore med ZDA in talibani je otežila prisotnost Islamske države v deželi pod Hindukušem. Talibani so zahtevali, da se morajo iz Afganistana umakniti vsi vojaki ZDA, Pentagon pa, da jih mora ostati vsaj nekaj tisoč za boj proti IS in drugim džihadističnim skupinam.

Pogovori v katarski Dohi med ZDA in talibani so se začeli sredi leta 2018, ki je bilo po podatkih Združenih narodov najusodnejše leto za civiliste v Afganistanu. Doha, ki je ponudila nevtralen teren za pogovore, bo z današnjim podpisom po oceni poznavalcev okrepila svoj mednarodni položaj. Katar naj bi tudi tako želel omiliti posledice embarga, ki so ga leta 2017 uvedle sosednje države in njegovi nekdanji zavezniki.

Ameriški predsednik Donald Trump je v petek pozval Afganistance, naj "zgrabijo možnost za mir". "Če bodo talibani in afganistanska vlada spoštovali svoje zaveze, bo odprta pot za končanje vojne v Afganistanu in vrnitev naših vojakov domov," je poudaril.

Vodja talibanov Siradžudin Hakani pa je za ameriški časnik New York Timesizpostavil, da so že vsi "utrujeni od vojne".