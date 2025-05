Kakšen je dogovor o redkih zemljah, ki sta ga podpisali ZDA in Ukrajina?

"Ukrajina ohranja popoln nadzor nad svojimi rudninami, infrastrukturo in naravnimi viri, " je navedel premier, ki je dodal, da ZDA ne bodo zahtevale vračilo kakršnega koli dolga zaradi več milijard dolarjev vredne pomoči v orožju in opremi. "Dobiček sklada bo ponovno vložen izključno v Ukrajino, " je sporočil.

Ukrajinski premier Šmihal je medtem v Kijevu v sredo potrdil, da pričakujejo podpis v naslednjih 24 urah. " Gre za resnično dober, enakopraven in ugoden mednarodni sporazum o skupnih vlaganjih v razvoj in obnovo Ukrajine, " je dejal.

Tik pred podpisom sporazuma, se je sicer rahlo zapletlo. Bessent je na zasedanju vlade dejal, da so Ukrajinci želeli nekaj sprememb v zadnjem trenutku. " Prepričani smo, da si bodo premislili in mi smo pripravljeni na podpis, " je dejal minister.

Spomnimo

Sporazum naj bi strani po prvotnih napovedih podpisali že 28. februarja, vendar pa je ameriška stran podpis odpovedala po javnem prepiru med predsednikom Volodimirjem Zelenskim na eni in Trumpom ter podpredsednikom ZDA JD Vanceom na drugi strani v Ovalni pisarni Bele hiše. Trump in Vance sta od Zelenskega zahtevala hvaležnost in mu razlagala, da je brez ZDA z Ukrajino konec.

Ukrajina naj bi imela okrog pet odstotkov vseh svetovnih zalog redkih zemelj in rudnin, kot so grafit, titan in litij, vendar so številna območja trenutno pod nadzorom ruske vojske. Ukrajina naj bi imela tudi okrog 20 odstotkov svetovnih zalog grafita, ki je potreben za baterije, ima tudi velike zaloge mangana in titana ter litija.