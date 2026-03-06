ZDA in Venezuela obnovili diplomatske odnose

Državi sta diplomatske odnose prekinili leta 2019 v času prve vlade ameriškega predsednika Donalda Trumpa . Konec januarja je začasna veleposlanica ZDA Laura Dogu prispela v Caracas s ciljem ponovnega odprtja ameriške misije v Venezueli. Nekaj dni kasneje je vlada tamkajšnje začasne predsednice Delcy Rodriguez imenovala Felixa Plasencia za svojega diplomatskega predstavnika v ZDA.

"Ta korak bo olajšal naša skupna prizadevanja za spodbujanje stabilnosti, podporo gospodarskemu okrevanju in napredovanju politične sprave v Venezueli. Naše prizadevanje je usmerjeno v pomoč venezuelskemu ljudstvu, da napreduje skozi postopni proces, ki ustvarja pogoje za miren prehod k demokratično izvoljeni vladi," je sporočil State Department.

Ameriški minister za notranje zadeve Doug Burgum je ob koncu dvodnevnega obiska dejal, da je doslej več deset ameriških podjetij izrazilo interes za vlaganje v Venezuelo, vlada predsednice Rodriguez pa da jim bo zagotovila ustrezne varnostne pogoje, poročajo tuje tiskovne agencije.

Burgum je sicer po ministru za energijo Chrisu Wrightu drugi visoki ameriški uradnik, ki je obiskal Caracas od ameriškega posredovanja v Venezueli 3. januarja in zajetja predsednika Nicolasa Madura.

Odtlej Trumpova administracija prek vlade Rodriguez dejansko vodi državo, ki je poleg nafte bogata tudi z rudninami, kot so zlato in diamanti, pa tudi z boksitom in drugimi redkimi surovinami, ki se med drugim uporabljajo za proizvodnjo računalnikov in mobilnih telefonov.