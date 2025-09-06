ZDA na bojni nogi z Venezuelo: napotili več letal F-35, vojaške ladje

Pentagon je v Portoriko, samoupravno ameriško ozemlje, ki leži severno od Venezuele, napotil deset letal F-35. Pomagala naj bi v boju proti mamilarskim kartelom, je pisanje več ameriških medijev, ki so se sklicevali na uradnika Pentagona in druge vire, povzela nemška tiskovna agencija dpa.

Deset letal se bo pridružilo trem vojaškim ladjam, ki so jih ZDA napotile na območje v avgustu.

Ko so ameriškega predsednika Donalda Trumpa v petek novinarji vprašali, ali želi zamenjavo režima v Venezueli, je odgovoril: "Ne govorimo o tem. Ampak, govorimo o dejstvu, da so bile volitve, zelo čudne volitve, milo rečeno."

Napetosti med državama so se v zadnjih dneh po pisanju francoske tiskovne agencije AFP močno zaostrile, potem ko je Pentagon obtožil Venezuelo, da sta venezuelski vojaški letali leteli blizu ameriške vojaške ladje, ki je plula v mednarodnih vodah.