Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

ZDA na bojni nogi z Venezuelo: napotili več letal F-35, vojaške ladje

Washington/Caracas, 06. 09. 2025 12.01 | Posodobljeno pred 16 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , K.H.
Komentarji
12

Ameriško ministrstvo za obrambo – po novem ministrstvo za vojno – je v petek odredilo napotitev vojaških letal v Portoriko blizu Venezuele. Venezuelski predsednik Maduro je ob stopnjevanju napetosti sporočil, da je Venezuela v primeru ameriškega napada pripravljena na oborožen boj.

Letala F-35
Letala F-35 FOTO: Profimedia

Pentagon je v Portoriko, samoupravno ameriško ozemlje, ki leži severno od Venezuele, napotil deset letal F-35. Pomagala naj bi v boju proti mamilarskim kartelom, je pisanje več ameriških medijev, ki so se sklicevali na uradnika Pentagona in druge vire, povzela nemška tiskovna agencija dpa.

Deset letal se bo pridružilo trem vojaškim ladjam, ki so jih ZDA napotile na območje v avgustu.

Ko so ameriškega predsednika Donalda Trumpa v petek novinarji vprašali, ali želi zamenjavo režima v Venezueli, je odgovoril: "Ne govorimo o tem. Ampak, govorimo o dejstvu, da so bile volitve, zelo čudne volitve, milo rečeno."

Napetosti med državama so se v zadnjih dneh po pisanju francoske tiskovne agencije AFP močno zaostrile, potem ko je Pentagon obtožil Venezuelo, da sta venezuelski vojaški letali leteli blizu ameriške vojaške ladje, ki je plula v mednarodnih vodah.

Preberi še ZDA izvedle zračni napad na pošiljko droge iz Venezuele

Incident je sledil nekaj dni po tem, ko so ZDA v Karibskem morju napadle domnevni venezuelski čoln za tihotapljenje drog in pri tem ubile 11 ljudi.

Nicolas Maduro je v petek po poročanju dpa izjavil, da je Venezuela v primeru ameriškega napada pripravljena preiti iz politične faze v fazo oboroženega boja.

Nicolas Maduro je javnost nagovoril v vojaški obleki
Nicolas Maduro je javnost nagovoril v vojaški obleki FOTO: Profimedia

"Trenutno smo v politični fazi. Toda če bi bila Venezuela kakorkoli napadena, bi prešli v fazo oboroženega boja," je opozoril v izjavi, ki jo je predvajala državna televizija VTV.

Nadaljeval je, da mora ameriška vlada opustiti svoj načrt nasilne zamenjave režima v Venezueli in po vsej Latinski Ameriki. Washington je tudi pozval, naj spoštuje "suverenost, pravico do miru in neodvisnost" držav na tem območju.

Venezuelski predsednik je ameriško vojaško navzočnost v Karibih v minulih dneh obsodil kot največjo grožnjo v zadnjem stoletju. ZDA Maduru medtem vse pogosteje očitajo vlogo v mednarodni trgovini z mamili.

zda venezuela napetosti
Naslednji članek

Za službo v Ljubljani grozil z bombo, da bi prišel do Milanovića

SORODNI ČLANKI

ZDA izvedle zračni napad na pošiljko droge iz Venezuele

Trump v bližino Venezuele poslal tri vojne ladje, kmalu še 4000 marincev?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (12)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mikpiki191
06. 09. 2025 12.39
Napenjanje mišic Trumpa
ODGOVORI
0 0
Japa Jade
06. 09. 2025 12.38
Cel svet komaj caka, da mine 4 letna vladavina oranznega orangutana.
ODGOVORI
0 0
Pujček
06. 09. 2025 12.38
Svet na pravilih je, da izjemni razpišejo 50 mio dolarjev na glavo uradno izvoljenega predsednika druge države. Kaj če bi Vučič razpisal Milka čokolado za glavo Kurtija. Fajonka bi peš letela v Bruselj po inštrukcije.
ODGOVORI
0 0
MarkoJur
06. 09. 2025 12.37
-1
Vsak, ki bo podprl Venezuelo z orožjem, bo za zda terorist. Pri ukrajini in izraelu je to drugače, popolnoma drug kriterij hinavcev. Dve resnici NE obstajata....
ODGOVORI
0 1
gozdar1
06. 09. 2025 12.38
Venezuela podpira rusijo pri agresiji na ukrjino, kako je to drugače?
ODGOVORI
0 0
Desno
06. 09. 2025 12.34
-3
Bravo končno nekdo ki se upa.. Le tako najprej Trump
ODGOVORI
1 4
Pujček
06. 09. 2025 12.32
-1
Maduro bi rad imel nazaj zlato ki je deponirano v Zda in ne obstaja. Zanimivo je tudi, kako je Švica iznenada ustavila napade na Rusijo. Arabci dvigujejo svoje milijarde iz Eu in nalagajo v Švico. Eu se je izkazala kot zaupljiva institucija, ukradejo ti do zadnjega centa. Seveda bomo navadni to vse plačali, če ne drugače skozi inflacijo, kar je vseeno bolje kot na fronti.
ODGOVORI
1 2
Animal_Pump
06. 09. 2025 12.31
-1
Pač...specialna operacija proti narkokartelom. Nič takega.
ODGOVORI
3 4
gozdar1
06. 09. 2025 12.30
+3
Baje so slišali nekoga vb karakasu govoriti angleško pa ga je treba zaščititi.
ODGOVORI
3 0
Ici
06. 09. 2025 12.28
+7
A je še ostal kdo na Zemeljski obli, ki ni v "napetih odnosih" z ZDA?
ODGOVORI
9 2
petka5
06. 09. 2025 12.37
Jajo
ODGOVORI
0 0
Justice4all
06. 09. 2025 12.28
+6
Nisem vedel da vojaška letala lahko pomagajo v boju proti drogi. Vem pa,da so vojaška letala pomagala v boju za nafto...večkrat...seveda so na tak način širila demokracijo
ODGOVORI
9 3
Brus123
06. 09. 2025 12.27
+1
Po Putinovem vzoru, bo Venezuela dobila ameriško zastavo!
ODGOVORI
4 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215