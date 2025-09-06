ZDA na bojni nogi z Venezuelo: napotili več letal F-35, vojaške ladje

Pentagon je v Portoriko, samoupravno ameriško ozemlje, ki leži severno od Venezuele, napotil deset letal F-35. Pomagala naj bi v boju proti mamilarskim kartelom, je pisanje več ameriških medijev, ki so se sklicevali na uradnika Pentagona in druge vire, povzela nemška tiskovna agencija dpa.
Deset letal se bo pridružilo trem vojaškim ladjam, ki so jih ZDA napotile na območje v avgustu.
Ko so ameriškega predsednika Donalda Trumpa v petek novinarji vprašali, ali želi zamenjavo režima v Venezueli, je odgovoril: "Ne govorimo o tem. Ampak, govorimo o dejstvu, da so bile volitve, zelo čudne volitve, milo rečeno."
Napetosti med državama so se v zadnjih dneh po pisanju francoske tiskovne agencije AFP močno zaostrile, potem ko je Pentagon obtožil Venezuelo, da sta venezuelski vojaški letali leteli blizu ameriške vojaške ladje, ki je plula v mednarodnih vodah.
Incident je sledil nekaj dni po tem, ko so ZDA v Karibskem morju napadle domnevni venezuelski čoln za tihotapljenje drog in pri tem ubile 11 ljudi.
Nicolas Maduro je v petek po poročanju dpa izjavil, da je Venezuela v primeru ameriškega napada pripravljena preiti iz politične faze v fazo oboroženega boja.
"Trenutno smo v politični fazi. Toda če bi bila Venezuela kakorkoli napadena, bi prešli v fazo oboroženega boja," je opozoril v izjavi, ki jo je predvajala državna televizija VTV.
Nadaljeval je, da mora ameriška vlada opustiti svoj načrt nasilne zamenjave režima v Venezueli in po vsej Latinski Ameriki. Washington je tudi pozval, naj spoštuje "suverenost, pravico do miru in neodvisnost" držav na tem območju.
Venezuelski predsednik je ameriško vojaško navzočnost v Karibih v minulih dneh obsodil kot največjo grožnjo v zadnjem stoletju. ZDA Maduru medtem vse pogosteje očitajo vlogo v mednarodni trgovini z mamili.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.