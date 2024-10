ZDA Iranu: Ne maščujte se

"Iran pozivamo, naj preneha z napadi na Izrael, da se bo ta krog spopadov lahko končal brez nadaljnjega zaostrovanja," je dejal tiskovni predstavnik sveta za nacionalno varnost Sean Savett. "Njihov odgovor je bila vaja samoobrambe, posebej so se izogibali naseljenim območjem ter se osredotočali izključno na vojaške tarče, v nasprotju z iranskim napadom na Izrael, ko je bilo tarča najbolj naseljeno mesto v Izraelu," je dodal.

Izrael je vnaprej obvestil Washington o povračilnih napadih na Iran, vendar ZDA v to operacijo niso vpletene, poudarjajo. ZDA so sicer v preteklih dneh in tednih okrepile vojaško prisotnost na Bližnjem Vzhodu in izvedle več poletov.

Visoki vladni predstavnik je opozoril, da je Izrael upošteval priporočila ZDA za omejitev napadov na vojaške cilje in izogibanje civilnim žrtvam. Kot je dejal za Wall Street Journal, sta ameriški predsednik Joe Biden in njegova ekipa v zadnjih tednih spodbujala Izrael, naj se na iranski raketni napad 1. oktobra odzove "ciljno in ustrezno".

Ameriški obrambni minister Lloyd Austin je po začetku napadov v telefonskem pogovoru z izraelskim kolegom Joavom Galantom ponovil pravico Izraela do samoobrambe in zavezanost ZDA varnosti Izraela, so poudarili v Pentagonu.

Predsednik vlade Združenega kraljestva Keir Starmer se je na tiskovni konferenci odzval na izraelski nočni napad na Iran. Dejal je, da situacijo pozorno spremljajo, Iran pa je pozval naj se na napad ne odzove. "Izrael se ima pravico braniti pred iransko agresijo," je ponovil besede ZDA ter ob tem obe strani pozval k zadržanosti.

Nad izraelskim napadom pa niso navdušeni v Rijadu. Savdska Arabija je obsodila napad na cilje v Iranu. Meni namreč, da je bil izraelski napad v nasprotju z mednarodnim pravom ter da gre za "kršitev suverenosti države". Vse strani je pozvala k "maksimalni zadržanosti", mednarodno skupnost pa, naj ukrepa v smeri zniževanja napetosti in končanja konflikta.