ZDA iščejo države za preselitev Palestincev iz Gaze

"Z nekaterimi državami smo se pogovarjali o tem, da če nekdo prostovoljno reče, da želi za nekaj časa oditi drugam, ker je bolan, ker morajo njegovi otroci hoditi v šolo ali kaj podobnega, ali obstajajo države v regiji, ki so ga pripravljene sprejeti za nekaj časa," je dejal Marco Rubio.

Poudaril je, da bodo to prostovoljne odločitve posameznikov in da deportacij ne bo, nakar ga je demokratski senator Jeff Merkely vprašal, če se v primeru, ko posameznik nima hrane in vode, obenem pa je izpostavljen bombardiranju, lahko govori o prostovoljni odločitvi.