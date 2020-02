ZDA iz karantene na japonski ladji evakuirajo svoje državljane

Dve letali z okrog 340 Američani z ladje za križarjenje Diamond Princess, ki je od 3. februarja zasidrana ob japonski obali, se bosta vrnili v ZDA. Letali je poslala ameriška vlada, poroča BBC. Vsaj 40 Američanov se je na ladji okužilo s koronavirusom in se zdravijo na Japonskem, skupno se je na ladji okužilo 355 ljudi.

Ladjo so zasidrali in za potnike odredili karanteno, potem ko je nekaj dni z njo potoval Hongkonžan, za katerega se je pozneje izkazalo, da je okužen z novim koronavirusom.

Kot so sporočili, bodo vse, ki bi na letalu pokazali kakršnekoli simptome bolezni, že na krovu ločili od preostalih potnikov. Z Diamond Princess je sicer potovalo okrog 400 ameriških državljanov.

Odločitev ZDA je sicer sprožila jezne odzive ne samo med drugimi potniki, ampak tudi med Američani, ki jih nameravajo evakuirati. Ti so namreč prepričani, da bodo zaradi evakuacije potrebovali še več časa za vrnitev v normalno življenje. Nekateri so tako tudi zavrnili evakuacijo in bodo na ladji ostali še dva dni, kolikor je še predvidena karantena na ladji.