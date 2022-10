ZDA izpustile najstarejšega zapornika v Guantanamu

"Veseli nas, da se je pakistanski državljan, ki je bil pridržan v tujini, končno združil s svojo družino," je sporočilo pakistansko zunanje ministrstvo in dodalo, da je 75-letni Saifulah Paraha v Pakistan prispel danes.

Prijeli so ga julija 2003 na Tajskem po akciji, ki jo je izvedel FBI. Paraha je študiral v ZDA, glede na navedbe ameriških organov pa je bil v stikih z nekaterimi vodilnimi osebami teroristične skupine Al Kaida, vključno z njenim vodjo Osamo bin Ladnom in Halidom Šejkom Mohamedom. Po 14 mesecih v ameriškem vojaškem zaporu v Bagramu v Afganistanu so ga premestili v Guantanamo.