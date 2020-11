ZDA odstopajo od pariškega podnebnega sporazuma

ZDA se z današnjim dnem uradno odmikajo od pariškega podnebnega sporazuma, ki dvig globalne podnebne temperature do konca stoletja omejuje na manj kot dve stopinji Celzija glede na predindustrijsko raven. Postopek odstopa je sicer sprožil ameriški predsednik Donald Trump, morebitna zmaga Josepha Bidna pa bi lahko napovedala vrnitev k sporazumu.

Trump je 1. junija 2017 obelodanil, da ZDA ne bodo več sodelovale pri podnebnem sporazumu, sklenjenem v francoski prestolnici leta 2015. Sporazum sicer določa, da mora vsaka država v njem vztrajati najmanj tri leta po priključitvi, kar je bilo za ZDA 4. novembra 2016, na dan, ko je pariški sporazum začel veljati. Trumpova administracija je zato 4. novembra 2019 začela formalni postopek odstopa, ki traja leto dni. Po Trumpovi oceni so določila sporazuma škodljiva za ameriško gospodarstvo, uničujejo delovna mesta in ZDA trajno odvzemajo določene prednosti. Umik je po njegovem v skladu s politiko "najprej Amerika" in ga šteje za enega od uspehov svojega preteklega mandata. Situacija bi se lahko obrnila, če bi na volitvah, ki so v ZDA potekale v torek, slavil Trumpov izzivalec Biden. Ta je namreč napovedal, da se bodo v primeru njegove zmage ZDA spet priključile sporazumu. Na dolgi rok želi Biden tudi zmanjšati odvisnost ZDA od fosilnih goriv ter okrepiti rabo obnovljivih virov energije.

Odstop ZDA od sporazuma sicer ne pomeni, da v državi zamirajo vse aktivnosti za spopad s podnebnimi spremembami. Po Trumpovi odločitvi za odstop so namreč guvernerji več ameriških zveznih držav oblikovali Podnebno zavezništvo ZDA, ki še naprej sledi ciljem pariškega sporazuma. Zavezništvo 25 guvernerjev (24 zveznih držav in Portorika) si prizadeva za znižanje izpustov toplogrednih plinov za najmanj 26 do 28 odstotkov glede na leto 2005 do leta 2025. Podnebni boj še naprej bijejo tudi številna ameriška mesta, organizacije in korporacije. Pariški sporazum je dolgo veljal za pomembno zmago v boju proti podnebnim spremembam, ker je prvič pod eno streho združil razvite države in države v razvoju. 1. aprila 2016 je svet praznoval, ko sta predsednika ZDA in Kitajske, Barack Obama in Ši Džinping, takratna voditelja dveh največjih svetovnih onesnaževalk, ki skupaj ustvarita skoraj 40 odstotkov globalnih izpustov toplogrednih plinov, v skupni izjavi napovedala, da bosta obe državi podpisali pariški sporazum. Kitajska, velika gospodarska tekmica ZDA, sicer za zdaj ostaja zavezana sporazumu tudi po odstopu ZDA od njega.