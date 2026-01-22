Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

ZDA izstopajo iz Svetovne zdravstvene organizacije

Washington, 22. 01. 2026 09.25 pred 1 uro 3 min branja 18

Avtor:
K.H. STA
Svetovna zdravstvena organizacija

Z današnjim dnem bo v veljavo stopil izstop ZDA iz Svetovne zdravstvene organizacije. Agencija pod okriljem Združenih narodov bo tako izgubila svojo največjo donatorico, kar bo po oceni poznavalcev vplivalo na njeno sposobnost reševanja globalnih zdravstvenih kriz, s tem pa bo narasla ogroženost zdravstvene varnosti po svetu, vključno z ZDA.

Z današnjim dnem se izteka enoletni odpovedni rok za članstvo ZDA v Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Drugi pogoj za izstop je ta, da mora Washington v celoti poravnati svoje finančne obveznosti do agencije. Tega naj Washington še ne bi naredil – za leti 2024 in 2025 naj bi za članarino dolgoval skupno 260 milijonov dolarjev (cca. 222 milijonov evrov). Kot sicer piše nemška tiskovna agencija dpa, WHO nima sredstev za izterjanje dolga ali zavrnitev izstopa.

Z izstopom ZDA bo WHO izgubil svojo največjo donatorico, saj so prispevale približno 18 odstotkov proračuna. Za njimi naj bi največ prispevala Kitajska.

Izguba glavne donatorice bo po ocenah poznavalcev vplivala na sposobnost WHO, da naslovi globalne krize javnega zdravja, od tuberkuloze do ošpic, virusa HIV in aidsa do pandemij. Agencija je bila zaradi ustavitve financiranja že prisiljena zmanjšati obseg dejavnosti in odpuščati osebje.

Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je pred dnevi opozoril, da bo zaradi izstopa ZDA ogrožena zdravstvena in druga varnost – tako ZDA kot celotnega sveta. Izrazil je tudi upanje, da si bodo ZDA premislile in se vrnile k organizaciji.

Tedros Adhanom Ghebreyesus
Tedros Adhanom Ghebreyesus
FOTO: Profimedia

Več strokovnjakov je opozorilo, da bodo ZDA z izstopom izgubile tudi dostop do pomembnih podatkov o nadzoru nad epidemijami, kar bi lahko oslabilo njihovo sposobnost spremljanja in preprečevanja zdravstvenih groženj iz tujine. Organizacija namreč članicam zagotavlja ključne informacije o izbruhih bolezni in nastajajočih zdravstvenih grožnjah.

Ameriški predsednik Donald Trump je že med svojim prvim mandatom junija 2020 zahteval izstop iz WHO, ki ga je obtožil neustreznega ukrepanja ob pandemiji covida-19 in popuščanja Kitajski, kjer je izbruhnil novi koronavirus. Skliceval se je tudi na previsoka plačila ZDA. Njegov naslednik, demokrat Joe Biden, je nato leta 2021 preklical izstop iz WHO.

Mnogi zdravstveni strokovnjaki so medtem Trumpa in njegovo vlado obtožili neprimernega odziva na pandemijo, ki je terjala življenja več sto tisoč Američanov.

Preberi še Druga največja onesnaževalka uradno izstopa iz pariškega sporazuma

ZDA so bile leta 1948 med ustanovnimi članicami WHO in so od takrat sodelovale pri oblikovanju in vodenju njenega dela. V izvršnem ukazu o izstopu, ki ga je Trump podpisal le nekaj ur po vrnitvi v Belo hišo 20. januarja lani, je sicer takoj ukinil finančno podporo WHO. Washington je takrat iz te agencije ZN tudi odpoklical vse osebje in končal sodelovanje v pogajanjih o globalnem sporazumu o odgovoru na pandemije.

WHO pa ni edina agencija ZN, iz katere so ZDA izstopile po vrnitvi Trumpa v Belo hišo. V začetku letošnjega leta je podpisal izvršni ukaz o izstopu ZDA iz 66 mednarodnih organizacij, agencij in komisij, ki večinoma delujejo pod okriljem ZN.

Odločitev je utemeljil s tem, da so "odvečne, nepotrebne, potratne, slabo vodene, pod vplivom interesov akterjev, ki uveljavljajo svoje agende" v nasprotju z interesi ZDA ali pa "predstavljajo grožnjo suverenosti, svobodi in splošni blaginji ZDA".

WHO s sedežem v Ženevi je specializirana agencija ZN, ki ima ključno vlogo pri odpravljanju temeljnih vzrokov bolezni, gradnji močnejših zdravstvenih sistemov ter odkrivanju, preprečevanju in odzivanju na izredne zdravstvene razmere, vključno z izbruhi bolezni. Skrbi za tehnično pomoč državam, postavlja mednarodna merila na področju zdravja in zbira podatke o zdravstvenem stanju v svetu.

zda svetovna zdravstvena organizacija who trump

Znanstveni fenomen le streljaj od meje s Slovenijo: krava, ki se praska

Bizarna proslava obletnice: v čast Trumpu rezali torto v obliki Grenlandije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
galeon
22. 01. 2026 11.13
Poglejte simbol te organizacije in se vprašajte, kaj na njem dela silhueta ravne zemlje. Kaj vam hočejo povedat.
Odgovori
+1
1 0
galeon
22. 01. 2026 10.55
Še mi bi jim lahko rekli adijo, pa bi bil lahko denar za kaj bolj pametnega. Enako je z ZN in vsem ostalim. Tukaj pa ima Trampek prav.
Odgovori
+3
3 0
GMajky
22. 01. 2026 10.50
so samo paraziti na javnih financah!!! nobene skode, ce jih zapustijo vse drzave!!!
Odgovori
+5
5 0
El pi5tolero
22. 01. 2026 10.35
Bravo! To sranje nej placujejo kitajci! Lol
Odgovori
-2
4 6
leviindesnikekci
22. 01. 2026 10.32
WHO je teroristicna kriminalna organizacija
Odgovori
+1
4 3
petb
22. 01. 2026 10.29
Kaj pa če v organizaciji rakasta tvorba tega planeta.
Odgovori
-1
1 2
rob3rt
22. 01. 2026 10.28
Me bolj zanima, zakaj ne izstopa tudi Slovenija.
Odgovori
+3
6 3
big_foot
22. 01. 2026 10.28
Saj bo naredil Trump Health Organisation... kjer bo šef ON in to dosmrtni, delalo se bo samo tako kot bo rekel ON, kake bolezni če bo rekel da jih ni jih bo prepovedano jih omenjat, aja pa članarina za posamezno članico bo kak milijarda. Ta človek je do plafona NOR
Odgovori
+2
4 2
300 let do specialista
22. 01. 2026 10.25
Trump ve, da fašisti pripravjajo drugi polčas, za katerega so jih satelitske banana republike preko prodanih zdravstvenih ministrov/ic (tudi Slovenka) pooblastile, da počno kar hočejo, WHO teroristi pač.
Odgovori
+2
5 3
SpamEx
22. 01. 2026 10.28
a si lahko malo bolj konkreten
Odgovori
+2
2 0
Potouceni kramoh
22. 01. 2026 10.18
Kaj ne vidite da bo USA postopoma izstopila iz svetovnih organizacij in naredila paralelno svojo globalno strukturo New global USA order.
Odgovori
+10
10 0
UzivatiJeTreba
22. 01. 2026 11.14
in to naši janšisti podpirajo...vedno na napačni strani...kako se le lahko pogledajo v ogledalo.
Odgovori
0 0
CorbaMorba
22. 01. 2026 10.16
Če bi lahko izbiral, bi RFK bil moj dohtar. Kakšen človek.
Odgovori
+1
3 2
Nightingale
22. 01. 2026 10.12
Kdaj je pa WHO še kaj rešil...
Odgovori
+5
9 4
Rock8
22. 01. 2026 10.02
Najbolje bi bilo,da izstopijo s tega sveta
Odgovori
+7
9 2
petb
22. 01. 2026 10.30
Za začetek bi bilo dovolj, da se povsem poberejo na ono stran luže.
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
12-letna hčerka Baldwina sprožila val kritik
Kako podpreti starše po izgubi otroka: kaj reči, kdaj molčati in kam po pomoč
Kako podpreti starše po izgubi otroka: kaj reči, kdaj molčati in kam po pomoč
Lastnosti, ki jih dojenčki podedujejo po mami
Lastnosti, ki jih dojenčki podedujejo po mami
Otrok pred tenisom: Casper Ruud o prednostih življenja
Otrok pred tenisom: Casper Ruud o prednostih življenja
zadovoljna
Portal
Lepotica podprla svojega 20 let starejšega zaročenca
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, biki si želijo varnosti
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, biki si želijo varnosti
Zdi se, da je Domen Valič spet zaljubljen
Zdi se, da je Domen Valič spet zaljubljen
Najlepše kavbojke za ženske nad 50 let
Najlepše kavbojke za ženske nad 50 let
vizita
Portal
Macronovo krvavo oko sprožilo vprašanja: strokovnjak pojasnil, kaj se dogaja
Prekomerna maščoba: zakaj je pomembno za starejše, da jo izgubijo
Prekomerna maščoba: zakaj je pomembno za starejše, da jo izgubijo
Ali lahko pitje lastnega urina v sili reši življenje?
Ali lahko pitje lastnega urina v sili reši življenje?
Nova raziskava razkriva pomembno odkritje pri multipli sklerozi
Nova raziskava razkriva pomembno odkritje pri multipli sklerozi
cekin
Portal
Zakaj napredovanje v službi prinaša tudi razočaranje?
Se obetajo odpuščanja? Kakšno nevarnost za Slovenijo predstavljajo svetovne krize
Se obetajo odpuščanja? Kakšno nevarnost za Slovenijo predstavljajo svetovne krize
Davos 2026: Razkošje, ki presega vse meje
Davos 2026: Razkošje, ki presega vse meje
V času negotovosti nove rekorde dosegla zlato in srebro
V času negotovosti nove rekorde dosegla zlato in srebro
moskisvet
Portal
Bila je žrtev zlorabe
Izbira sedeža na letalu: Kateri je najboljši?
Izbira sedeža na letalu: Kateri je najboljši?
Vroča nosečnica jemlje dih
Vroča nosečnica jemlje dih
Mars je bil nekoč modri planet
Mars je bil nekoč modri planet
dominvrt
Portal
Drevo, ki pomaga Novaku Đokoviću zmagovati
Kakšno kuhinjsko korito izbrati?
Kakšno kuhinjsko korito izbrati?
Znanstveni fenomen: koroška krava Veronika z izjemnim talentom
Znanstveni fenomen: koroška krava Veronika z izjemnim talentom
Ikonična vila iz serije, ki jo vsi poznamo, je končno naprodaj
Ikonična vila iz serije, ki jo vsi poznamo, je končno naprodaj
okusno
Portal
Bigoš: krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
Izvrstna jed za hladnejše dni
Izvrstna jed za hladnejše dni
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
voyo
Portal
Sledi v snegu
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Skrivnosti
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469