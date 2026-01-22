ZDA izstopajo iz Svetovne zdravstvene organizacije

Z današnjim dnem se izteka enoletni odpovedni rok za članstvo ZDA v Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Drugi pogoj za izstop je ta, da mora Washington v celoti poravnati svoje finančne obveznosti do agencije. Tega naj Washington še ne bi naredil – za leti 2024 in 2025 naj bi za članarino dolgoval skupno 260 milijonov dolarjev (cca. 222 milijonov evrov). Kot sicer piše nemška tiskovna agencija dpa, WHO nima sredstev za izterjanje dolga ali zavrnitev izstopa.

Z izstopom ZDA bo WHO izgubil svojo največjo donatorico, saj so prispevale približno 18 odstotkov proračuna. Za njimi naj bi največ prispevala Kitajska.

Izguba glavne donatorice bo po ocenah poznavalcev vplivala na sposobnost WHO, da naslovi globalne krize javnega zdravja, od tuberkuloze do ošpic, virusa HIV in aidsa do pandemij. Agencija je bila zaradi ustavitve financiranja že prisiljena zmanjšati obseg dejavnosti in odpuščati osebje.

Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je pred dnevi opozoril, da bo zaradi izstopa ZDA ogrožena zdravstvena in druga varnost – tako ZDA kot celotnega sveta. Izrazil je tudi upanje, da si bodo ZDA premislile in se vrnile k organizaciji.