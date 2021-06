ZDA izterjale večino odkupnine, ki jo je plinovod plačal v kibernetskem napadu

Operacija za izterjavo kriptovalut od skupine hekerjev je prva, ki jo je izvedla specializirana delovna skupina preiskovalcev. Ustanovila jo je Bidnova administracija. Gre za bolj agresiven pristop k reševanju tovrstnih groženj. FBI običajno ni naklonjen plačevanju odkupnin, saj ocenjuje, da bi to kriminalna združenja spodbudilo v nove hekerske napade.

Podjetje je plačalo 4,4 milijona dolarjev (3,6 milijona evrov) odkupnine v kriptovaluti, kar je naneslo okrog 63,7 bitcoina. Ameriški preiskovalci so uspeli izterjati 2,3 milijona dolarjev (1,89 milijona evrov) v kriptovaluti. Od plačila odkupnine je sicer vrednost bitcoina precej padla.

Toda generalni direktor Coloniala Joseph Blountje v nedavnem intervjuju pojasnil, da je odkupnino moral plačati, saj je več tisoč kilometrov dolg cevovod, ki poteka med Teksasom in New Jerseyjem, ključni del ameriške plinovodne industrije."To je bila prava stvar za državo," je takrat dejal Blount. "Nisem je naredil z lahkim srcem. Priznam, da mi ni bilo prijetno, ko je denar šel v žepe takšnih ljudi," je še dodal.

Ameriški predsednikJoe Biden se namerava na srečanju v Švici o vse pogostejših hekerskih napadih pogovoriti tudi z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Ameriške oblasti namreč predvidevajo, da skupina DarkSide izvira ravno iz Rusije, poroča Guardian.

Po besedah Lise Monaco DarkSide že dalj časa načrtuje napade na ameriška podjetja. Tarča napadov so predvsem ključni členi ameriške kritične infrastrukture, je dodala.

Na vprašanje, ali bi morala tudi druga podjetja v prihodnje plačevati odkupnine, je Monaco odgovorila, da ne, saj preiskovalci vsem ne bodo uspeli pomagati pri izterjavi odkupnin.