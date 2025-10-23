Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Tihotapljenje mamil? Ameriška vojska nad domnevne 'narko-kartele' v Tihem oceanu

Washington, 23. 10. 2025 07.18 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ne.M. , STA
Komentarji
0

Ameriška vojska je v torek in sredo izvedla dva smrtonosna napada na čolna v Tihem oceanu, ki naj bi prevažala mamila. Ubitih je bilo pet ljudi. Gre za prva napada na plovila v Tihem oceanu, ki domnevno prevažajo mamila. Vsi dosedanji napadi so bili izvršeni v Atlantiku. Skupno je vojska izvedla devet napadov na čolne, ki so terjali 37 življenj.

"Narko-teroristi, ki nameravajo prinašati strup na naše obale, ne bodo našli varnega pristana nikjer na naši polobli. Plovilo v Tihem oceanu je upravljala določena teroristična organizacija in se ukvarjala s prometom z mamili. Po podatkih naše obveščevalne službe je bilo plovilo vpleteno v nezakonito tihotapljenje mamil, gibalo se je po znani tranzitni poti za promet z mamili," je po enem od napadov ameriške vojske izjavil ameriški obrambni minister Pete Hegseth, navaja CNN.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Hegseth in Trump do zdaj brez objavljenih dokazov za svoje trditve

"Med napadom, izvedenim v mednarodnih vodah, so bili na krovu trije moški, pripadniki narko-teroristične skupine. Vsi trije so bili ubiti, medtem ko ameriške sile v napadu niso utrpele izgub," je Hegseth zapisal na družbenem omrežju X. "Ti karteli so 'Al Kaida' naše poloble in ne bodo ušli pravici. Našli jih bomo in ubili, dokler grožnja ameriškemu ljudstvu ne bo popolnoma odpravljena," še lahko preberemo v njegovi objavi.

"Tako kot je Al Kaida vodila vojno proti naši domovini, ti karteli vodijo vojno proti naši meji in našim ljudem. Ne bo zatočišča ali odpuščanja – samo pravica," je minister napade na čolne primerjal z vojno proti teroristom Al Kaide, ki je 11. septembra 2001 napadla ZDA, navaja STA

Preberi še Zaostrovanje po napadih na ladje: Kolumbija odpoklicala veleposlanika v ZDA

Hegseth, predsednik Donald Trump in drugi člani njegove vlade doslej niso objavili nobenega dokaza za svoje trditve. Prejšnji napad na plovilo v Karibskem morju sta preživela državljana Kolumbije in Ekvadorja, ki ju je ameriška mornarica pridržala, nato pa izročila domačima državama, kjer niso našli nobenega dokaza, da sta bila vpletena v kazniva dejanja.

Trump: Napade bomo razširili tudi na kopno

Trump je na novinarsko vprašanje o zadnjem napadu vztrajal, da imajo pravno podlago, in dodal, da bodo napade razširili tudi na kopno. "Na to smo popolnoma pripravljeni in verjetno se bomo vrnili v kongres in natančno pojasnili, kaj počnemo, ko pridemo na kopno," je dejal in dodal, da vsak tak napad reši 25.000 ameriških življenj.

Demokratski senator Richard Blumenthal je medtem izrazil zaskrbljenost in jezo zaradi pomanjkanja informacij o napadih. "Razširitev geografskega območja samo povečuje brezpravnost in nepremišljenost pri uporabi ameriške vojske, ne da bi za to obstajala pravna ali praktična utemeljitev," je dejal in dodal, da bi bil pravi način za boj proti mamilom zaslišanje ljudi na čolnih.

narko-teroristi donald trump pete hegseth napadi tihi ocean zda
Naslednji članek

Kralj fentanila v lisicah: na Kubi so prijeli 'brata Wanga'

Naslednji članek

Trump s sankcijami zoper dve ruski naftni družbi

SORODNI ČLANKI

Američani napadli na Karibih: ladja naj bi prevažala drogo

Najprej zaseg kokaina na Karibih, nato likvidacija v Boliviji?

Zasegli prvo narko podmornico brez posadke

29 narko kraljev in članov kartelov z letali pripeljali v ZDA: darilo Trumpu?

Francoska mornarica na Karibih zasegla več kot dve toni kokaina

Dramatičen lov mornarice na 'narko podmornico' z več kot tremi tonami kokaina

Doma izdelane 'narko' podmornice v Evropo tihotapijo na tone kokaina

'Narko podmornica' za prevoz kokaina: 'Kot bi živel v pralnem stroju'

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306