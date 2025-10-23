Tihotapljenje mamil? Ameriška vojska nad domnevne 'narko-kartele' v Tihem oceanu

Ameriška vojska je v torek in sredo izvedla dva smrtonosna napada na čolna v Tihem oceanu, ki naj bi prevažala mamila. Ubitih je bilo pet ljudi. Gre za prva napada na plovila v Tihem oceanu, ki domnevno prevažajo mamila. Vsi dosedanji napadi so bili izvršeni v Atlantiku. Skupno je vojska izvedla devet napadov na čolne, ki so terjali 37 življenj.

"Narko-teroristi, ki nameravajo prinašati strup na naše obale, ne bodo našli varnega pristana nikjer na naši polobli. Plovilo v Tihem oceanu je upravljala določena teroristična organizacija in se ukvarjala s prometom z mamili. Po podatkih naše obveščevalne službe je bilo plovilo vpleteno v nezakonito tihotapljenje mamil, gibalo se je po znani tranzitni poti za promet z mamili," je po enem od napadov ameriške vojske izjavil ameriški obrambni minister Pete Hegseth, navaja CNN.

Hegseth in Trump do zdaj brez objavljenih dokazov za svoje trditve

"Med napadom, izvedenim v mednarodnih vodah, so bili na krovu trije moški, pripadniki narko-teroristične skupine. Vsi trije so bili ubiti, medtem ko ameriške sile v napadu niso utrpele izgub," je Hegseth zapisal na družbenem omrežju X. "Ti karteli so 'Al Kaida' naše poloble in ne bodo ušli pravici. Našli jih bomo in ubili, dokler grožnja ameriškemu ljudstvu ne bo popolnoma odpravljena," še lahko preberemo v njegovi objavi. "Tako kot je Al Kaida vodila vojno proti naši domovini, ti karteli vodijo vojno proti naši meji in našim ljudem. Ne bo zatočišča ali odpuščanja – samo pravica," je minister napade na čolne primerjal z vojno proti teroristom Al Kaide, ki je 11. septembra 2001 napadla ZDA, navaja STA.

Hegseth, predsednik Donald Trump in drugi člani njegove vlade doslej niso objavili nobenega dokaza za svoje trditve. Prejšnji napad na plovilo v Karibskem morju sta preživela državljana Kolumbije in Ekvadorja, ki ju je ameriška mornarica pridržala, nato pa izročila domačima državama, kjer niso našli nobenega dokaza, da sta bila vpletena v kazniva dejanja.

Trump: Napade bomo razširili tudi na kopno