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Zgodba se razvija

ZDA izvajajo 'silovite napade' na Iran

Teheran/Washington, 07. 07. 2026 23.53 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.H.
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Ameriško centralno poveljstvo je sporočilo, da so ZDA začele izvajati "niz močnih napadov na Iran". Poudarjajo, da z napadi kaznujejo Iran zaradi napadanja komercialnih ladij v mednarodnih vodah. Močne eksplozije so odjeknile predvsem na jugu države. Napade so izvedli le nekaj ur po pogrebnih slovesnostih za ajatolo Hameneja.

"Sile ameriškega centralnega poveljstva (Centcom) so začele izvajati niz silovitih napadov na Iran z namenom, da bi mu povzročile visoke stroške zaradi ciljanja in napadanja komercialnih ladij, na katerih so posadke nedolžnih civilistov, v mednarodnih vodah," so sporočili iz Centcoma. 

Dodali so, da gre za odgovor na iranske napade na tri komercialna plovila, ki so prehajala skozi Hormuško ožino, kar so ZDA označile za "jasno kršenje prekinitve ognja". 

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