ZDA izvajajo 'silovite napade' na Iran

"Sile ameriškega centralnega poveljstva (Centcom) so začele izvajati niz silovitih napadov na Iran z namenom, da bi mu povzročile visoke stroške zaradi ciljanja in napadanja komercialnih ladij, na katerih so posadke nedolžnih civilistov, v mednarodnih vodah," so sporočili iz Centcoma.

Dodali so, da gre za odgovor na iranske napade na tri komercialna plovila, ki so prehajala skozi Hormuško ožino, kar so ZDA označile za "jasno kršenje prekinitve ognja".