Tujina

ZDA izvedle povračilni napad v Siriji

Washington, 20. 12. 2025 07.48 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
K.H. STA
Ameriško letalo, ki je sodelovalo v napadu

ZDA so ponoči sprožile vojaške napade na borce t. i. Islamske države v Siriji in njihova skladišča orožja. Šlo je za povračilni ukrep za smrt dveh ameriških vojakov in prevajalca, poročajo ameriški mediji.

Ameriški predsednik Donald Trump je na družbenem omrežju Truth Social objavil, da so napadli trdnjave borcev samooklicane Islamske države (IS) in ponovil svojo podporo sirskemu predsedniku Ahmedu al Šari, ki je po Trumpovih besedah ameriški napad v celoti podprl.

"Vsi teroristi, ki so dovolj zlobni, da napadajo Američane, so s tem opozorjeni – ČE BOSTE NA KAKRŠEN KOLI NAČIN NAPADLI ALI GROZILI ZDA, BOSTE PREJELI MOČNEJŠI UDAREC, KOT STE GA KADARKOLI PREJ PREJELI," je zapisal Trump.

"To ni začetek vojne – to je deklaracija maščevanja. ZDA pod vodstvom predsednika Trumpa ne bodo nikoli oklevale in se nikoli ne bodo vdale pri obrambi našega ljudstva," je na družbenih omrežjih objavil minister za obrambo Pete Hegseth.

Preberi še V napadu v Siriji ubita ameriška vojaka in tolmač. Trump: Maščevali se bomo

Neimenovani uradnik vlade je napad opisal kot velikopotezen, med katerim so zadeli 70 ciljev po osrednji Siriji, kjer je bila infrastruktura in orožje IS.

Drug ameriški uradnik, ki je prav tako govoril pod pogojem anonimnosti, je dejal, da je mogoče pričakovati še več napadov, poroča televizija ABC.

Napad je bil izveden z letali F-15, letali A-10 in helikopterji apache. Uporabili so tudi lovska letala F-16 iz Jordanije in raketno artilerijo.

Trump je po napadu na ameriške vojake v Siriji pred tednom dni, obljubil maščevanje. V napadu v bližini mesta Palmira sta bila ubita dva ameriška vojaka in tolmač. Ranjeni so bili tudi trije ameriški vojaki in člani sirskih varnostnih sil, strelca pa so ubili.

Ameriško letalo, ki je sodelovalo v napadu
Ameriško letalo, ki je sodelovalo v napadu
FOTO: Profimedia

Moški je vdrl na sestanek med ameriškimi in sirskimi varnostnimi uradniki, ki so skupaj kosili, in po spopadu s sirskimi stražarji začel streljati.

Zunanje ministrstvo Sirije je v izjavi po začetku ameriških napadov povedalo, da napad prejšnji teden poudarja nujno potrebo po okrepitvi mednarodnega sodelovanja v boju proti terorizmu v vseh njegovih oblikah.

Dodalo je, da je Sirija zavezana boju proti IS in bo nadaljevala z okrepitvijo vojaških operacij proti njej, kjer koli predstavlja grožnjo.

IS ni prevzel odgovornosti za napad na ameriške vojake, vendar je skupina prevzela odgovornost za dva napada na sirske varnostne sile. IS novo sirsko vlado opisuje kot odpadnike, poroča ABC.

zda napad sirija IS

Objavili še več 100 tisoč strani Epsteinovih dosjejev, a ne vse

Neugodno vreme povzroča preglavice avstrijskim smučiščem

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Un71
20. 12. 2025 09.07
Ja kako? A ni sedaj mir, ko v Siriji ni več tirana Bašar al Asada? :)
Odgovori
0 0
Odisej25
20. 12. 2025 08.53
Obama je leta 2011 sprožil operacijo ''Timber Sycamore'' s katero je podprl ISISovce, da so rušili Asada. Britanci so zahtevali Bele čelade v kateri so bili večinoma pripadniki ISIS države, skrajni islamisti. Skrajni islamisti so uporabili strupene bojne pline. Pred tem dokazom so Asada in Sirijo izključili iz Arabske lige, po dokazih pa so ga nazaj sprejeli v Arabsko ligo. V bistvu so pod Obamo in Hilary Clintom financirali in oboroževali skrajne islamiste. Američani so ustvarili tudi Talibane in Sadam Huseina in še mnoge diktatorje po celem planetu, ker jim ti ljudje koristijo. Ko jim več ne koristijo, jih enostavno eliminirajo.
Odgovori
+1
2 1
Banion
20. 12. 2025 08.52
takoj ko je njihov prišel na oblast je začel po svojih
Odgovori
0 0
travc
20. 12. 2025 08.43
In kaj imajo Ameri za delat v Siriji.
Odgovori
-2
1 3
proofreader
20. 12. 2025 08.25
Medtem pa Golobnjak ... V zadnjih 24 urah je bilo obravnavanih 64 oseb zaradi nezakonitega vstopa na meji z Republiko Hrvaško in sicer 50 na območju PU Novo mesto, 8 na območju PU Maribor, 3 na območju PU Koper, 2 na območju PU Kranj in 1 na območju PU Ljubljana. Med njimi smo obravnavali največ državljanov Turčije (14), Egipta (9) in Sudana (9).
Odgovori
+2
5 3
Odisej25
20. 12. 2025 08.46
Ja, to je samo dokaz več, da je Golobova vlada sprejela dobre ukrepe in dobro varnost. Po tvoje bi moral Golob poslati policijo v izvorne države in že tam preprečiti prihod? Ma smešen in omejen janšist si, ki samo nerga, četudi popolnoma brez veze.
Odgovori
+1
3 2
galeon
20. 12. 2025 09.00
Štelo bi le v primeru, da jih takoj na kraju obrnejo nazaj. Tako pa imajo samo stroške. Kot da ne bi delali nič.
Odgovori
0 0
Vera in Bog
20. 12. 2025 08.03
Na kolesihnaj grejo tja 🤣🤣🤣
Odgovori
+1
2 1
