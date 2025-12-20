ZDA izvedle povračilni napad v Siriji

Ameriški predsednik Donald Trump je na družbenem omrežju Truth Social objavil, da so napadli trdnjave borcev samooklicane Islamske države (IS) in ponovil svojo podporo sirskemu predsedniku Ahmedu al Šari, ki je po Trumpovih besedah ameriški napad v celoti podprl. "Vsi teroristi, ki so dovolj zlobni, da napadajo Američane, so s tem opozorjeni – ČE BOSTE NA KAKRŠEN KOLI NAČIN NAPADLI ALI GROZILI ZDA, BOSTE PREJELI MOČNEJŠI UDAREC, KOT STE GA KADARKOLI PREJ PREJELI," je zapisal Trump. "To ni začetek vojne – to je deklaracija maščevanja. ZDA pod vodstvom predsednika Trumpa ne bodo nikoli oklevale in se nikoli ne bodo vdale pri obrambi našega ljudstva," je na družbenih omrežjih objavil minister za obrambo Pete Hegseth.

Neimenovani uradnik vlade je napad opisal kot velikopotezen, med katerim so zadeli 70 ciljev po osrednji Siriji, kjer je bila infrastruktura in orožje IS. Drug ameriški uradnik, ki je prav tako govoril pod pogojem anonimnosti, je dejal, da je mogoče pričakovati še več napadov, poroča televizija ABC. Napad je bil izveden z letali F-15, letali A-10 in helikopterji apache. Uporabili so tudi lovska letala F-16 iz Jordanije in raketno artilerijo. Trump je po napadu na ameriške vojake v Siriji pred tednom dni, obljubil maščevanje. V napadu v bližini mesta Palmira sta bila ubita dva ameriška vojaka in tolmač. Ranjeni so bili tudi trije ameriški vojaki in člani sirskih varnostnih sil, strelca pa so ubili.

Ameriško letalo, ki je sodelovalo v napadu FOTO: Profimedia