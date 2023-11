ZDA izvedle napade na dva iranska objekta v Siriji

"Vojaške sile ZDA so danes izvedle natančne napade na objekte v vzhodni Siriji, ki jih uporabljajo iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) in z Iranom povezane skupine, kot odgovor na nenehne napade na ameriško osebje v Iraku in Siriji," je povedal obrambni minister Lloyd Austin .

Kot je pojasnil Austin, so ameriške sile napadle objekt za usposabljanje in varno hišo na vzhodu Sirije. "Predsednik nima višje prioritete od varnosti ameriškega osebja, zato smo napade izvedli, da bi jasno pokazali, da bodo ZDA branile sebe, svoje osebje in svoje interese," je še dodal. To je že tretjič v nekaj več kot dveh tednih, da so Američani napadli lokacije v Siriji, ki naj bi bile povezane z Iranom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zadnji napad so ZDA izvedle v sredo, ko so na vzhodu Sirije uničile skladišče orožja, povezano z Iranom. Konec oktobra pa so zadele še dva objekta v tej državi, ki naj bi ju po njihovem mnenju uporabljal Iran in z njim povezane organizacije. Washington ocenjuje, da nobeden od prejšnjih napadov ni zahteval žrtev.

Washington želi s tem Teheran odvrniti od vpletanja v vojno med Izraelom in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas. Napadi pa so tudi odziv na delovanje različnih oboroženih milic, povezanih z Iranom, ki so od začetka te vojne 7. oktobra že večkrat napadle ameriške cilje v Iraku in Siriji, pri čemer je bilo ranjenih več deset ameriških vojakov.

V Iraku je nameščenih približno 2500 ameriških vojakov, v Siriji pa 900 v okviru prizadevanj za preprečitev ponovnega vzpona skupine Islamska država. Ta je namreč v obeh državah nekoč obvladovala precejšnje ozemlje, vendar so jo lokalne kopenske sile ob podpori mednarodnih zračnih sil v več let trajajočem spopadu potisnile nazaj, navaja Deutsche Welle. Konflikt v Gazi je povzročil tudi posledice za ZDA zunaj Iraka in Sirije, saj so uporniki Hutiji v Jemnu, ki jih podpira Iran, v sredo izjavili, da so sestrelili ameriški dron, ki je "izvajal sovražne nadzorne in vohunske dejavnosti v jemenskih teritorialnih vodah kot del ameriške vojaške podpore" Izraelu.