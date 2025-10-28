Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

ZDA izvedle nove smrtonosne napade na čolne, ki naj bi prevažali mamila

Washington, 28. 10. 2025 19.41 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , K.H.
Komentarji
0

Ameriška vojska je v ponedeljek v Tihem oceanu izvedla nove smrtonosne napade na čolne, ki naj bi prevažali mamila, je na omrežju X sporočil ameriški obrambni minister Hegseth. V skupaj treh napadih na štiri plovila je bilo ubitih 14 ljudi, ena oseba je preživela.

Po navedbah ameriškega obrambnega ministra Petea Hegsetha je ameriška vojska v vzhodnem Pacifiku v ponedeljek izvedla tri napade na štiri čolne, ki jih za tihotapljenje drog uporabljajo teroristične organizacije.

Ameriška vojska že več tednov v mednarodnih vodah v Karibskem morju in Tihem oceanu napada plovila, ki naj bi prevažala mamila. Po Hegsetovih besedah so ameriške obveščevalne službe tokrat zaznale štiri plovila, ki so plula po ustaljenih poteh za prevoz drog, te so imela tudi na krovu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ponedeljkove napade v mednarodnih vodah je preživela ena oseba, za katero so iskalno in reševalno akcijo prevzele mehiške oblasti, je še zapisal obrambni minister. Dodal je, da v napadih ni bil poškodovan nihče od pripadnikov ameriške vojske.

Po zadnjih napadih, v katerih je bilo ubitih 14 ljudi, se je skupno število smrtnih žrtev v kampanji ZDA proti tihotapcem mamil povečalo na najmanj 57, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriški predsednik Donald Trump je prejšnji teden sporočil, da bo ameriška vojska nadaljevala napade na plovila, ki prevažajo mamila v ZDA, sledili pa jim bodo tudi napadi na kopnem. Ob tem je v Karibsko morje napotil največjo ameriško letalonosilko.

Washington je vojaško kampanjo, usmerjeno proti domnevnim ladjam za tihotapljenje drog, začel izvajati v začetku septembra, v regijo pa napotil vojaške sile, vključno s prikritimi bojnimi letali in ladjami mornarice. Doslej ZDA še niso objavile dokazov, da so bile tarče res plovila za tihotapljenje mamil.

zda napad ladja tihi ocean
Naslednji članek

Fajonova v ukrajinski regiji Hmelnicki odprla rejniško hišo

Naslednji članek

Zaradi del v Ljubljani dva dni zaprto krožišče Žale

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330