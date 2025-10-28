ZDA izvedle nove smrtonosne napade na čolne, ki naj bi prevažali mamila

Ameriška vojska že več tednov v mednarodnih vodah v Karibskem morju in Tihem oceanu napada plovila, ki naj bi prevažala mamila. Po Hegsetovih besedah so ameriške obveščevalne službe tokrat zaznale štiri plovila, ki so plula po ustaljenih poteh za prevoz drog, te so imela tudi na krovu.

Po navedbah ameriškega obrambnega ministra Petea Hegsetha je ameriška vojska v vzhodnem Pacifiku v ponedeljek izvedla tri napade na štiri čolne, ki jih za tihotapljenje drog uporabljajo teroristične organizacije.

Ponedeljkove napade v mednarodnih vodah je preživela ena oseba, za katero so iskalno in reševalno akcijo prevzele mehiške oblasti, je še zapisal obrambni minister. Dodal je, da v napadih ni bil poškodovan nihče od pripadnikov ameriške vojske.

Po zadnjih napadih, v katerih je bilo ubitih 14 ljudi, se je skupno število smrtnih žrtev v kampanji ZDA proti tihotapcem mamil povečalo na najmanj 57, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriški predsednik Donald Trump je prejšnji teden sporočil, da bo ameriška vojska nadaljevala napade na plovila, ki prevažajo mamila v ZDA, sledili pa jim bodo tudi napadi na kopnem. Ob tem je v Karibsko morje napotil največjo ameriško letalonosilko.

Washington je vojaško kampanjo, usmerjeno proti domnevnim ladjam za tihotapljenje drog, začel izvajati v začetku septembra, v regijo pa napotil vojaške sile, vključno s prikritimi bojnimi letali in ladjami mornarice. Doslej ZDA še niso objavile dokazov, da so bile tarče res plovila za tihotapljenje mamil.