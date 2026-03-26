Tujina

ZDA izvedle 'smrtonosen kinetični napad' na čoln v Karibih

Washington, 26. 03. 2026 07.16 pred 1 uro 1 min branja 9

Avtor:
STA D.L.
Ameriški napad na ladjo v Karibih

ZDA so izvedle še en napad na plovilo v Karibih, pri čemer so umrle štiri osebe, je v sredo na omrežju X sporočilo južno poveljstvo ameriških oboroženih sil, ki nadzoruje bojne operacije v Latinski Ameriki in na Karibih.

Poveljstvo je objavilo, da je izvedlo "smrtonosen kinetični napad" na plovilo, ki ga upravljajo organizacije, opredeljene kot teroristične. Podrobnih podatkov glede tega, koga so napadli in ubili, pa ni objavilo.

Južno poveljstvo ameriške vojske je zatrdilo še, da so obveščevalni podatki potrdili, da je plovilo plulo po znanih poteh za prevoz mamil v Karibih in se ukvarjalo z operacijami prevoza prepovedanih drog.

Skupno število žrtev tovrstnih napadov na domnevne tihotapce mamil je od septembra lani tako naraslo na 163, poroča televizija CBS.

Ministrstvo za obrambo ZDA doslej ni objavilo nobenih dokazov, da v teh napadih potaplja plovila za prevoz mamil, Združeni narodi pa so napade opredelili kot izvensodne poboje. Podobnega mnenja so tudi demokrati, ki nameravajo po pričakovanem prevzemu večine po novembrskih volitvah v vsaj enem od domov ameriškega kongresa sprožiti preiskave.

Združeni narodi obsodili suženjstvo v Afriki kot zločin proti človečnosti

Melania predstavila robota Platona: Je potrpežljiv in vedno na voljo

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

borjac
26. 03. 2026 10.23
Kolumbijski kralj prodaje droge Escobar je nekoč izjavi , " dokler bo povpraševanje , bo tudi ponudba"
Justice4all
26. 03. 2026 10.21
Kavboji ubijajo za svoje gušte ko se jim zljubi a fentanil normalno čez mejo iz Mehike...razumi kdor more...s tem defacto legalizirajo in oravičujejo poboje in brezpravje...Torej si lahko to dovolimo tudi mi in ostali...Torej ne potrebujemo sodišč...Kaj ko bi tukaj kar enega dilerja počili ? kar tako da vidimo reakcijo...
Slash
26. 03. 2026 10.16
Podpiram! Droge uničujejo ljudi !
natas999
26. 03. 2026 10.14
pravilno
Blue Dream
26. 03. 2026 10.08
Mislim da je mama enega od ubitih na takem čolnu vložila tožbo proti ZDA zaradi umora njenega sina. Njena utemeljitev je bila da bi njenega sina če je tihotapil droge morali pridržati, obtožiti na sodišču in polslati v zapor.
marelični biskvit
26. 03. 2026 10.16
mama jim ga lahko popušiiii
hamo1234
26. 03. 2026 10.20
biskvitek oladi
M_teoretik
26. 03. 2026 09.24
A zdej se le še na "tihotapce " upajo!?
marelični biskvit
26. 03. 2026 10.17
jaja tvoji iranci so spet zmagal... z fotografijami umetne intiligence hahaha
Portal
Zakaj vnuki obožujejo babice bolj kot svoje starše?
Zgodba rejnice, ki je odprla dom 17 otrokom: nekateri jo kličejo mami
Kaj povzroča mravljinčenje med nosečnostjo in kako ga preprečiti
Sedmi na poti: znana Slovenka razkriva radosti materinstva
zadovoljna
Portal
Po tem posegu je postala neprepoznavna
Dnevni horoskop: Biki bodo umirjeni, device čutijo potrebo po redu
Viralna torbica, ki nas navdušuje to pomlad
Takšno kuhinjo ima 24 % Slovencev
vizita
Portal
Mislili so, da pretirava, potem pa so ji odkrili štiri bolezni
Kako se rešiti zaprtja
Kaj je 'paracetamol izziv', ki skrbi zdravnike po Evropi?
Skrita bitka v vaših možganih, ki določa mir, srečo in tveganje za zasvojenost
cekin
Portal
Šef Shella svari: Evropa v prihajajočih tednih pred energetsko krizo
Milijoni iz 'Putinove palače' pristali pri njegovi partnerki?
Krakov z mesečnimi stroški 1423,12 evra na vrhu lestvice
Visoka odškodnina zaradi napak pri prenovi v lastni režiji
moskisvet
Portal
Največja nevarnost umetne inteligence ni izguba služb, opozarjajo strokovnjaki
Najnevarnejša cesta Pakistana, ki vodi do pravljične planote
Šeško v izjemni formi: slovenski napadalec navdušuje v Angliji
5 opozorilnih znakov, da vašemu telesu primanjkuje testosterona
dominvrt
Portal
Kreativni DIY velikonočni projekti, ki bodo očarali vaše goste
Po razhodu ostala brez doma – danes živi na razpadajočem čolnu
Zaščita vrta pred polži golači: Sadite čebulnice in rešite pridelek
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
okusno
Portal
7 živil, ki imajo več beljakovin, kot si mislite
Mesna dobrota iz pečice: slastna rebrca, ki se topijo v ustih
Ste pozorni na to, kar jeste? Ta kviz vas lahko preseneti
Sladica, ki jo pripravite v 10 minutah (brez pečice)
voyo
Portal
Kmetija
Priscilla
Spor v družini Beckham
Parazit
