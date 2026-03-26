ZDA izvedle 'smrtonosen kinetični napad' na čoln v Karibih

Poveljstvo je objavilo, da je izvedlo "smrtonosen kinetični napad" na plovilo, ki ga upravljajo organizacije, opredeljene kot teroristične. Podrobnih podatkov glede tega, koga so napadli in ubili, pa ni objavilo.

Južno poveljstvo ameriške vojske je zatrdilo še, da so obveščevalni podatki potrdili, da je plovilo plulo po znanih poteh za prevoz mamil v Karibih in se ukvarjalo z operacijami prevoza prepovedanih drog.

Skupno število žrtev tovrstnih napadov na domnevne tihotapce mamil je od septembra lani tako naraslo na 163, poroča televizija CBS.

Ministrstvo za obrambo ZDA doslej ni objavilo nobenih dokazov, da v teh napadih potaplja plovila za prevoz mamil, Združeni narodi pa so napade opredelili kot izvensodne poboje. Podobnega mnenja so tudi demokrati, ki nameravajo po pričakovanem prevzemu večine po novembrskih volitvah v vsaj enem od domov ameriškega kongresa sprožiti preiskave.