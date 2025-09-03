Svetli način
Tujina

ZDA izvedle zračni napad na pošiljko droge iz Venezuele

Washington, 03. 09. 2025 09.13 | Posodobljeno pred 1 uro

M.V.
30

Predsednik ZDA Donald Trump je sporočil, da so ameriške sile izvedle zračni napad na čoln, ki je prevažal drogo iz Venezuele v ZDA, pri čemur je bilo ubitih 11 pripadnikov tolpe Tren de Aragua.

Trump je v objavi na družbenem omrežju navedel, da se je napad zgodil v južnem Karibskem morju, v mednarodnih vodah, in da je plovilo prevažalo mamila, namenjena ameriškemu trgu. Objavo je pospremil s posnetki iz zraka, ki prikazujejo uničenje motornega čolna.

"Na moj ukaz so ameriške vojaške sile danes zjutraj izvedle napad na identificirane narkoteroriste iz Trena de Aragua na območju pristojnosti SOUTHCOM. Rezultat je 11 ubitih teroristov. Noben ameriški vojak ni bil ranjen. Naj bo to opozorilo vsem, ki razmišljajo o pošiljanju mamil v ZDA. Pazite!" je zapisal Trump.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Novinarjem v Ovalni pisarni je povedal, da je ameriška vojska "potopila ladjo z mamili blizu Venezuele". "Na tej ladji je bilo veliko mamil," je dodal in poudaril, da ga je o operaciji obvestil načelnik Združenega štaba oboroženih sil ZDA Dan Caine.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je sporočil, da je "ameriška vojska danes izvedla smrtonosni napad v južnem Karibskem morju na ladjo, ki je priplula iz Venezuele in jo je upravljala določena narkoteroristična organizacija". Američani niso pojasnili, katero mamilo naj bi ladja prevažala. 

Novo stopnjevanje napetosti med ZDA in Venezuelo

Venezuelski minister za komunikacije Freddy Ñáñez pa je medtem trdil, da je videoposnetek, ki ga je objavil Trump, ustvarila umetna inteligenca.

Trumpova administracija od januarja stopnjuje vojaški in politični pritisk na vlado Nicolasa Madura. Washington je ponudil nagrado v višini 50 milijonov dolarjev za informacije, ki bi vodile do njegove aretacije zaradi obtožb o preprodaji drog. ZDA so tudi več kriminalnih združb v Latinski Ameriki označile za teroristične organizacije, vključno s Tren de Aragua in "Kartelom sonca", za katerega ameriške oblasti trdijo, da ga vodi sam Maduro ter njegovi visoki vojaški in obveščevalni uradniki.

V zadnjih dveh mesecih je ameriška vojska še povečala svojo prisotnost v južnem Karibskem morju z namestitvijo vojnih ladij in tisočev marincev.

Venezuela se je na te poteze ostro odzvala. Maduro je v ponedeljek zagrozil, da bo v primeru ameriškega napada razglasil splošno mobilizacijo, in ameriško vojaško namestitev označil za "največjo grožnjo na naši celini v zadnjih 100 letih".

trump venezuela napad droge
Kriss-slo
03. 09. 2025 10.28
tako to delajo desnicarji..kako ste pametovali glede trumpa..kako vam bo spet zapru usta..medtem ko evropa postaja 3 svet..im to vse zaradi te le.vic.arske g.. ki vsiljujejo neke clov pravice in na koncu morajo se desni popustit da ni drame...je pa to v vecini tipicno zensko razmisljanje ..polno empatije,tolerance,manjko nacionalne zavesti..ar.abci niso spet g.i..zamislite da to naredijo v evropi kako bi skocili nevladniki
ODGOVORI
0 0
Anonym0use
03. 09. 2025 10.27
A bodo kak paketek prsparal za bruselj, tam so zadeti k kante
ODGOVORI
0 0
Samo navijač
03. 09. 2025 10.27
Za te na.ko preprodajalce edina prava pot vojska. Nic policije,nic sodstva samo vojska in pa do zadnjega. Tako se hitro naredi red in prebivalstvo noralno zaživi. Pocasi te tolpe prevzemajo mestne četrti. Hitri ukrep ,vojska in pa teden dela, adijo balkanski bojevniki in ostali odpad.
ODGOVORI
0 0
vrtnar _
03. 09. 2025 10.27
na kratko, hitro predvsem pa učinkovito
ODGOVORI
0 0
vrtnar _
03. 09. 2025 10.29
pri nas bi se "tak trenutek" razvlekel na 10 let in do zastaranja, modeli pa bi bili na svobodi in se skozi procese veselo ukvarjali z drogami
ODGOVORI
0 0
PomisliNaSonce
03. 09. 2025 10.26
Alkohol, cigareti in droge, za nore in boge. Zasvojenost je kot polž. Počasi in vse več je je, kot plevela...in vtikanje kr enga v kr eno, seveda enaki rinejo na kup. Družinski, prometni, gospodarski in družbeni brezbrižnežši in neodgovorneži ..podivjani runklni in zmešane butare...morilci lastnih teles in sveta tudi drugih, sram vas bodi! Sožalje vpletenim, in izgubljenim
ODGOVORI
0 0
klop12
03. 09. 2025 10.25
+0
waw. to bo nivo ZDA v prihodnosti. bodo samo še male operacije izvajali. seveda z dovoljenjem Kitajske
ODGOVORI
1 1
Kuki_9
03. 09. 2025 10.23
+3
To je to, ne pa naša policija na Vošnjakovi in določeni kriminalisti v Mariboru, dobijo vse informacije, da se šmugla z drogami na Mlinski 28 in tudi 26 in Heroja Šlandra 15 pa nič ne naredijo, še butli vprašajo jih, kaj vi kaj delate, ja, povedli vam bojo in še povabili gor, hajeki, mi smo 100 let od zadaj
ODGOVORI
3 0
bu?e24 1
03. 09. 2025 10.23
+0
Mexiko ne dela tega ampak venuzela ok hahaha kake buče
ODGOVORI
1 1
Razmisljajoc
03. 09. 2025 10.22
+0
Ni jasno katere droe so prevazali ? Pa lepo vas prosim , Coca Colo sigurno ne >>>>>>
ODGOVORI
1 1
PARTIZAN PEPE
03. 09. 2025 10.22
+0
Kere ovce ste nekateri res...oranžni klovn bo vse naredil da pride do Venezuelske nafte...
ODGOVORI
1 1
proofreader
03. 09. 2025 10.21
+0
Imamo srečo, da smo na zmagovalni strani zgodovine in našega premierja ni v Pekingu.
ODGOVORI
2 2
osservatore
03. 09. 2025 10.20
+2
Pravilno.
ODGOVORI
2 0
proofreader
03. 09. 2025 10.19
+3
Velik uspeh. Bravo.
ODGOVORI
3 0
danes Ne
03. 09. 2025 10.17
+3
kašni kralji samo zrederat
ODGOVORI
4 1
CenterDesno
03. 09. 2025 10.17
+3
Tako bi morali v sredozemskem morju črne ladjice potapljat
ODGOVORI
3 0
Kimberley Echo
03. 09. 2025 10.17
+2
Tole je bolj posnetek za propagandne namene. Zakaj bi bilo na čolnu 11 ljudi, ki odžirajo prostor tovoru. Na njem je mogoče največ 3 - 5 ljudi. Če pa sredi razburkanega morja razstreliš čoln, ne moreš vedeti kaj je vozil in kam.
ODGOVORI
4 2
Pismonosa
03. 09. 2025 10.23
+0
Rabis tolko ljudi za tovor, 2toni dva rabita 2uri, verjetno so se spet sli igro premestitve med premikom oz med voznjo znajo zdaj izvesti
ODGOVORI
1 1
Lark
03. 09. 2025 10.25
+0
Valjda da je za propagando. Namen bo dosežen...
ODGOVORI
1 1
Slovenska pomlad
03. 09. 2025 10.16
+2
Spet ameriške laži.
ODGOVORI
4 2
suleol
03. 09. 2025 10.14
+1
bravo
ODGOVORI
4 3
Blue Dream
03. 09. 2025 10.11
+0
populizem
ODGOVORI
4 4
zani10
03. 09. 2025 10.10
+8
Bravo Trump tako se dela
ODGOVORI
11 3
Voly
03. 09. 2025 10.16
-1
Kako se dela? Od kod Ameriki pravica, da to počnejo? Zakaj lahko to delajo le oni? Ti kaj razmišljaš s svojo glavo?
ODGOVORI
2 3
