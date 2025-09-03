ZDA izvedle zračni napad na pošiljko droge iz Venezuele

Predsednik ZDA Donald Trump je sporočil, da so ameriške sile izvedle zračni napad na čoln, ki je prevažal drogo iz Venezuele v ZDA, pri čemur je bilo ubitih 11 pripadnikov tolpe Tren de Aragua.

Trump je v objavi na družbenem omrežju navedel, da se je napad zgodil v južnem Karibskem morju, v mednarodnih vodah, in da je plovilo prevažalo mamila, namenjena ameriškemu trgu. Objavo je pospremil s posnetki iz zraka, ki prikazujejo uničenje motornega čolna. "Na moj ukaz so ameriške vojaške sile danes zjutraj izvedle napad na identificirane narkoteroriste iz Trena de Aragua na območju pristojnosti SOUTHCOM. Rezultat je 11 ubitih teroristov. Noben ameriški vojak ni bil ranjen. Naj bo to opozorilo vsem, ki razmišljajo o pošiljanju mamil v ZDA. Pazite!" je zapisal Trump.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Novinarjem v Ovalni pisarni je povedal, da je ameriška vojska "potopila ladjo z mamili blizu Venezuele". "Na tej ladji je bilo veliko mamil," je dodal in poudaril, da ga je o operaciji obvestil načelnik Združenega štaba oboroženih sil ZDA Dan Caine. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je sporočil, da je "ameriška vojska danes izvedla smrtonosni napad v južnem Karibskem morju na ladjo, ki je priplula iz Venezuele in jo je upravljala določena narkoteroristična organizacija". Američani niso pojasnili, katero mamilo naj bi ladja prevažala.

Novo stopnjevanje napetosti med ZDA in Venezuelo