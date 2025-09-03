ZDA izvedle zračni napad na pošiljko droge iz Venezuele

Trump je v objavi na družbenem omrežju navedel, da se je napad zgodil v južnem Karibskem morju, v mednarodnih vodah, in da je plovilo prevažalo mamila, namenjena ameriškemu trgu. Objavo je pospremil s posnetki iz zraka, ki prikazujejo uničenje motornega čolna.
"Na moj ukaz so ameriške vojaške sile danes zjutraj izvedle napad na identificirane narkoteroriste iz Trena de Aragua na območju pristojnosti SOUTHCOM. Rezultat je 11 ubitih teroristov. Noben ameriški vojak ni bil ranjen. Naj bo to opozorilo vsem, ki razmišljajo o pošiljanju mamil v ZDA. Pazite!" je zapisal Trump.
Novinarjem v Ovalni pisarni je povedal, da je ameriška vojska "potopila ladjo z mamili blizu Venezuele". "Na tej ladji je bilo veliko mamil," je dodal in poudaril, da ga je o operaciji obvestil načelnik Združenega štaba oboroženih sil ZDA Dan Caine.
Ameriški državni sekretar Marco Rubio je sporočil, da je "ameriška vojska danes izvedla smrtonosni napad v južnem Karibskem morju na ladjo, ki je priplula iz Venezuele in jo je upravljala določena narkoteroristična organizacija". Američani niso pojasnili, katero mamilo naj bi ladja prevažala.
Novo stopnjevanje napetosti med ZDA in Venezuelo
Venezuelski minister za komunikacije Freddy Ñáñez pa je medtem trdil, da je videoposnetek, ki ga je objavil Trump, ustvarila umetna inteligenca.
Trumpova administracija od januarja stopnjuje vojaški in politični pritisk na vlado Nicolasa Madura. Washington je ponudil nagrado v višini 50 milijonov dolarjev za informacije, ki bi vodile do njegove aretacije zaradi obtožb o preprodaji drog. ZDA so tudi več kriminalnih združb v Latinski Ameriki označile za teroristične organizacije, vključno s Tren de Aragua in "Kartelom sonca", za katerega ameriške oblasti trdijo, da ga vodi sam Maduro ter njegovi visoki vojaški in obveščevalni uradniki.
V zadnjih dveh mesecih je ameriška vojska še povečala svojo prisotnost v južnem Karibskem morju z namestitvijo vojnih ladij in tisočev marincev.
Venezuela se je na te poteze ostro odzvala. Maduro je v ponedeljek zagrozil, da bo v primeru ameriškega napada razglasil splošno mobilizacijo, in ameriško vojaško namestitev označil za "največjo grožnjo na naši celini v zadnjih 100 letih".
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.