ZDA kitajska obveščevalca obtožile podkupovanja

Preiskava se nanaša na obtožnico, ki so jo v ZDA januarja 2019 vložili proti podjetju Huawei in direktorjem ter podružnicam zaradi kršenja sankcij, finančnih prevar in kraje intelektualne lastnine. Guochun He in Zheng Wang sta skušala dobiti notranje informacije iz preiskave. Obtožena sta, da sta ameriškemu uradniku plačala več deset tisoč dolarjev v digitalni valuti, gotovini in nakitu. Mislila sta, da imata plačani vir znotraj pravosodnega ministrstva, a sta dejansko plačevala ameriškemu dvojnemu agentu, ki je delal za FBI. Ta je jemal denar, Kitajcema pa predajal papirje, ki so si jih izmislili pri FBI.