ZDA: Kitajska tehnološka podjetja so trojanski konji kitajskih obveščevalcev

"Načeloma lahko rečem, da so vse obtožbe na račun Kitajske laži,"je dejal Vang. Samo če se to kritiko obrne zoper ZDA, potem bodo laži morda postale resnica, je dodal.

Svarila pred kitajskimi tehnološkimi podjetji

Ameriška ministra za zunanje zadeve in obrambo, Mike Pompeo in Mark Esper sta danes napadla Peking ter zahodne partnerice svarila pred kitajsko tehnologijo omrežja 5G in trgovinskimi praksami Kitajske. "Kot mednarodna skupnost se moramo zbuditi,"je pozval Esper. Ne želijo spora s Kitajsko, ampak menijo, da bi se morala ta azijska država držati pravil in spoštovati suverenost drugih, je dodal.

Pompeo pa je svaril pred kitajskimi tehnološkimi podjetji, češ da so trojanski konji kitajskih obveščevalcev.

Vang je za oba govora ocenil, da sta ministra ponovila svojo kritiko Kitajske. Washington po njegovem mnenju ne sprejema kitajskih gospodarskih uspehov v ZDA, ampak to ni pravično. Modernizacije Kitajske se ne da ustaviti. "Nobena sila na svetu nas ne bo ustavila,"je dodal.