ZDA med prvimi čestitala novi slovenski vladi

"ZDA čestitamo predsedniku vlade Robertu Golobu in novi slovenski vladi ob potrditvi v parlamentu. Kot tesni zavezniki se veselimo nadaljnje krepitve globalne varnosti in blaginje v okviru skupnih prizadevanj v zvezi Nato in mednarodnih organizacijah." Tako se je glasila čestitka ameriškega veleposlaništva v Ljubljani. "Cenimo zavezanost Slovenije mednarodnemu redu, ki temelji na pravilih, in pozdravljamo kandidaturo Slovenije za sedež v Varnostnem svetu Združenih narodov," so dodali.

Ob tem so spomnili na 30-letnico diplomatskih odnosov med obema državama, vključno z zavezanostjo človekovim pravicam in vladavini prava, spopadanjem z izzivi podnebnih sprememb in širitvijo gospodarskih vezi. "Veselimo se sodelovanja z novo vlado pri krepitvi naših odnosov na področju izobraževanja in kulture. Prav tako si želimo sodelovati s Slovenijo pri vračanju miru v Ukrajini ter krepitvi prizadevanj Ukrajine in držav Zahodnega Balkana pri nadaljnjem evroatlantskem povezovanju," so še zapisali.