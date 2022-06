ZDA: Med trčenjem vlaka in tovornjaka najmanj tri smrtne žrtve

Po trčenju vlaka, ki je bil na poti iz Los Angelesa v Chicago, je iztirilo vseh osem vagonov in obe lokomotivi. Število mrtvih in ranjenih je potrdila državna policija Missourija.

Vlak je iztiril na podeželju kakšnih 150 kilometrov severovzhodno od mesta Kansas City pri hitrosti okrog 100 kilometrov na uro. Več ranjenih so prepeljali v bolnišnice s helikopterji.

Že v nedeljo je prišlo do podobne nesreče na podeželju pri Breentwoodu v Kaliforniji, kjer je vlak prav tako na nezavarovanem železniškem prehodu zadel v osebni avtomobil, pri čemer so umrle tri osebe, dve pa sta bili ranjeni. Vse smrtne žrtve so bile v avtomobilu, vlak pa ni iztiril.