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Bo Trump ponovno napadel Iran? Na poti tretja letalonosilka in 10.000 marincev

Washington, 02. 10. 2026 06.29 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA N.L.
Bojna letala na ameriški letalonosilki USS Theodore Roosevelt

ZDA na Bližnji vzhod pošiljajo tretjo udarno skupino z letalonosilko in dodatne ladje z do 10.000 marinci, poroča Wall Street Journal. Do krepitve sil prihaja v času, ko se predsednik ZDA Donald Trump odloča, ali bo po novembrskih kongresnih volitvah začel ponovno napadati Iran.

Ladje, bojna letala, marinci in mornarji naj bi v regijo prispeli do konca novembra. Trump je po navedbah Wall Street Journala svojim sodelavcem nedavno povedal, da pričakuje ponovno ameriško bombardiranje Irana prav v tem mesecu.

Letalonosilka Theodore Roosevelt je v nedeljo zapustila domače pristanišče v San Diegu in odplula proti Iranu. Dan pozneje je odplula tudi amfibijska skupina treh ladij z marinci iz 13. ekspedicijske enote.

Letalonosilka Theodore Roosevelt
Letalonosilka Theodore Roosevelt
FOTO: Profimedia

V regiji približno 20 ameriških vojaških ladij

Na Bližnjem vzhodu sta trenutno že dve ameriški letalonosilki – George H. W. Bush in George Washington.

Trenutno med ZDA in Iranom velja krhko premirje, ki ga redno kršita obe strani.

Trump je pred dnevi zavrnil najnovejši iranski predlog za mir, v intervjuju za revijo Time pa je dejal, da bi lahko ZDA po kongresnih volitvah ponovno napadle Iran, če do takrat ne bo sklenjen dogovor.

Iran je predlagal ponovno odprtje Hormuške ožine ter nadaljevanje pogovorov o svojem jedrskem programu. V zameno bi morale ZDA odpraviti blokado iranskih pristanišč.

Ameriška mornarica ima po navedbah svojih predstavnikov v regiji v zadnjih mesecih približno 20 vojaških ladij. Te sodelujejo pri izvajanju blokade in spremljanju trgovskih ladij, ki plujejo skozi Hormuško ožino.

Nove napotitve bodo dodatno obremenile ameriško mornarico, ki se že sooča s pomanjkanjem zalog in skoraj rekordnim obsegom napotitev zaradi konflikta. Iran je v zadnjih tednih na ameriške vojaške ladje izstrelil tudi balistične rakete.

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