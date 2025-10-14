ZDA na morju ob Venezueli napadle še eno ladjo: ubitih šest ljudi

Trump je sporočil, da so ZDA v vodah ob Venezueli napadle še eno manjšo ladjo. To naj bi po navedbah ameriške administracije tihotapci uporabljali za prevoz droge. Pri tem je bilo ubitih šest ljudi. Na družbenem omrežju je ameriški obrambni minister Hegseth tudi tokrat objavil videoposnetek napada. V skupno petih ameriških napadih na ladje v bližini Venezuele je bilo doslej ubitih že 20 ljudi.

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek v objavi na družbenem omrežju zapisal, da je bilo v napadu na ladjo v vodah blizu Venezuele ubitih šest ljudi na krovu ladje in da ni bil poškodovan noben pripadnik ameriških sil. To je že peti ameriški napad na Karibih. Trumpova administracija trdi, da domnevne preprodajalce drog obravnava kot nezakonite borce, s katerimi se je treba spopasti z vojaško silo. Tako imenovana vojna proti tihotapcem droge povzroča vse več nezadovoljstva med člani obeh glavnih političnih strank na Kapitolu. Nekateri republikanci od Bele hiše zahtevajo več informacij o pravni utemeljitvi in podrobnostih napadov. Po drugi strani pa demokrati pravijo, da napadi v mednarodnih vodah kršijo ameriško in mednarodno pravo. Trump je dejal, da je napad v torek zjutra odredil obrambni minister Pete Hegseth. Ta je na družbenem omrežju, tako kot v preteklosti, tudi tokrat objavil videoposnetek napada.

Napad je bil po Trumpovih besedah izveden v mednarodnih vodah, kot pravi pa so "obveščevalne službe" potrdile, da je plovilo tihotapilo mamila, da je bilo povezano z "narkoterorističnimi mrežami" ter da je bilo na znani poti za tihotapljenje drog. Senat je prejšnji teden glasoval o resoluciji o vojnih pooblastilih, ki bi Trumpovi administraciji prepovedala izvajanje napadov, razen če bi jih kongres izrecno odobril, vendar resolucija ni bila sprejeta. V dopisu Kongresu, ki ga je pridobila tiskovna agencija Associated Press, je Trumpova administracija sporočila, da je "ugotovila, da so Združene države v nemednarodnem oboroženem spopadu s temi označenimi terorističnimi organizacijami" in da je Trump Pentagonu naročil, naj "izvede operacije proti njim v skladu s pravom oboroženih spopadov". Ameriška vlada sicer zakonodajalcem še ni predložila temeljnih dokazov, ki bi potrjevali, da so ladje, ki jih je ameriška vojska napadla doslej, dejansko prevažale mamila, poroča AP.

Venezuela napade vidi kot pretvezo za 'prisilno spremembo režima'

Venezuelski obrambni minister Vladimir Padrino je prejšnji teden vojaškim voditeljem povedal, da ameriška vlada ve, da so obtožbe o trgovini z drogami, ki so bile uporabljene v podporo nedavnim akcijam na Karibih, lažne. Prepričan je, da je pravi namen Trumpove vlade "prisilna sprememba režima" v južnoameriški državi. Dodal je, da venezuelska vlada namestitve ameriških vojnih ladij ne vidi zgolj kot "propagandno dejanje" in opozoril na morebitne eskalacije. "Želim opozoriti prebivalstvo: Pripraviti se moramo, ker iracionalnost, s katero deluje ameriški imperij, ni normalna," je dejal Padrino na nedavnem shodu. "To je antipolitično, antihumano, vojno hujskaško, nesramno in vulgarno," je poudaril venezuelski obrambni minister.