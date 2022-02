ZDA na pomoč Abu Dabiju pošiljajo vojaško ladjo in bojna letala

Rušilec z vodenimi raketami USS Cole bo tako sodeloval z mornarico Združenih arabskih emiratov, namestili ga bodo v Abu Dabiju. ZDA bodo v pomoč poslale tudi bojna letala pete generacije.

Jemenski uporniki Hutiji, ki jih podpira Iran, so z napadi na Emirate odprli novo fronto v sedemletni vojni. V vojni je neposredno ali posredno umrlo več sto tisoč ljudi, na milijone pa je bilo razseljenih. V napadih z droni in raketami na naftne objekte in letališče v Abu Dabiju 17. januarja so bili ubiti trije tuji delavci. Samo teden dni kasneje so ameriške sile, nameščene v letalski bazi Al Dafra v Abu Dabiju, izstrelile prestreznike iz sistema Patriot in uspešno sestrelile dve balistični raketi nad mestom. V ponedeljek pa so med obiskom izraelskega predsednika Isaaca Herzoga v Emiratih preprečili še tretji napad iz Jemna.