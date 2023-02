ZDA na svojem nebu opazujejo 'kitajski vohunski balon'

Balon so domnevno opazili tudi nekateri Američani v Montani. Kot je povedal Chase Doak , je iz svoje pisane opazil "velik bel krog na nebu, ki je bil premajhen, da bi bil Luna". V roke je zato prijel kamero in začel fotografirati. "Iskreno sem najprej pomislil, da gre za vesoljsko plovilo," je tudi povedal za AP .

Ameriški uradniki pravijo, da že nekaj dni nad celinskim delom Združenih držav Amerike opazujejo nadzorni balon. Točne velikosti in drugih podrobnosti ameriška vlada ne navaja, prav tako zadržuje točne lokacije balona. Predvideva pa, da ga je v njihov zračni prostor poslala Kitajska, in sicer zaradi napovedanega obiska ameriškega sekretarja Anthonyja Blinkna v Pekingu.

Ameriški predsednik Joe Biden je zaradi sumljivega vohunskega balona že mobiliziral lovska letala F-22, da bi ga sestrelila, a so mu vojaški uradniki to odsvetovali, saj da bi razbitine lahko ogrozile varnost prebivalcev, je povedal eden izmed uradnikov, ki ni želel biti imenovan.

Kot piše Reuters, incident opominja na to, kako daleč sta pripravljeni poseči obe državi, ko pride do opazovanja druge. Ameriški senator iz vrst republikancev Marco Rubio meni, da "vohunski balon ni nobeno presenečenje", saj da se je sumničenje med državama v zadnjih petih letih močno poglobila.

K tem je pripomoglo več dogodkov – od Tajvana in Južnokitajskega morja do zastopanja človekovih pravic na Kitajskem in Hongkonga. Na seznamu so tudi tiha podpora Kitajske Rusiji in njeno zavračanje poseganja v severnokorejski program balističnih raket.