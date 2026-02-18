ZDA načrtujejo obnovitev jedrskih poskusov

ZDA so zadnji jedrski poskus izvedle leta 1992, od takrat naprej pa so jedrske bombe testirali s simulacijami brez verižnih jedrskih reakcij, ki bi škodovale okolju.

"Kot je dejal predsednik, se bodo ZDA vrnile k poskusom na - citiram - enaki osnovi. To ne pomeni, da se vračamo k atmosferskim poskusom v obsegu več megaton, kot bi vas radi prepričali nekateri strokovnjaki za nadzor nad orožjem, ki se pretirano razburjajo zaradi te zadeve," je dejal Yeaw.

"Enaka osnova pa predpostavlja odziv na prejšnji standard. Za ta standard ni treba iti dlje od Kitajske ali Rusije. Ne bomo ostali v nevzdržnem, neugodnem položaju," je dejal in dodal, da bo čas poskusov določil predsednik Trump.

ZDA obtožujejo Rusijo in predvsem Kitajsko, da še naprej izvajata jedrske poskuse z nizko intenzivnostjo in se pripravljata na nove eksplozije z večjo močjo. Kitajska obtožbe zavrača in trdi, da gre le za izgovor ZDA, da lahko obnovijo lastne jedrske poskuse.

Yeaw je dejal, da podatki iz Kazahstana iz junija 2020 kažejo na podzemno jedrsko eksplozijo nizke intenzivnosti na Kitajskem. "Menim, da je zelo malo verjetno, da gre za kaj drugega kot eksplozijo - eno samo eksplozijo," je dejal in zavrnil možnost potresa ali rudarske nesreče.