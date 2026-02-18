Naslovnica
Tujina

ZDA načrtujejo obnovitev jedrskih poskusov

Washington, 18. 02. 2026

A.K. STA
Jedrsko orožje

ZDA nameravajo obnoviti poskuse z jedrskim orožjem, je v torek v nastopu na inštitutu Hudson dejal pomočnik državnega sekretarja za nadzor nad oborožitvijo Christopher Yeaw in spomnil, da je to oktobra lani napovedal predsednik Donald Trump.

ZDA so zadnji jedrski poskus izvedle leta 1992, od takrat naprej pa so jedrske bombe testirali s simulacijami brez verižnih jedrskih reakcij, ki bi škodovale okolju.

"Kot je dejal predsednik, se bodo ZDA vrnile k poskusom na - citiram - enaki osnovi. To ne pomeni, da se vračamo k atmosferskim poskusom v obsegu več megaton, kot bi vas radi prepričali nekateri strokovnjaki za nadzor nad orožjem, ki se pretirano razburjajo zaradi te zadeve," je dejal Yeaw.

"Enaka osnova pa predpostavlja odziv na prejšnji standard. Za ta standard ni treba iti dlje od Kitajske ali Rusije. Ne bomo ostali v nevzdržnem, neugodnem položaju," je dejal in dodal, da bo čas poskusov določil predsednik Trump.

ZDA obtožujejo Rusijo in predvsem Kitajsko, da še naprej izvajata jedrske poskuse z nizko intenzivnostjo in se pripravljata na nove eksplozije z večjo močjo. Kitajska obtožbe zavrača in trdi, da gre le za izgovor ZDA, da lahko obnovijo lastne jedrske poskuse.

Yeaw je dejal, da podatki iz Kazahstana iz junija 2020 kažejo na podzemno jedrsko eksplozijo nizke intenzivnosti na Kitajskem. "Menim, da je zelo malo verjetno, da gre za kaj drugega kot eksplozijo - eno samo eksplozijo," je dejal in zavrnil možnost potresa ali rudarske nesreče.

Vendar pa Center za strateške in mednarodne študije ni našel prepričljivih dokazov za jedrsko eksplozijo ali za nenavadne dejavnosti v kitajskem testnem območju Lop Nur na zahodu Xinjianga.

Izvršni sekretar Organizacije za celovito prepoved jedrskih poskusov Robert Floyd je zatrdil, da tudi oni niso zaznali nobenega dogodka, ki bi bil skladen z značilnostmi jedrskega poskusa. Vendar pa je dodal, da lahko opazovalci organizacije zaznajo le manjše eksplozije.

Pogodba o celoviti prepovedi jedrskih poskusov ZN (CTBT) še ne velja, saj sta jo od držav z jedrskim orožjem ratificirali le Francija in Velika Britanija. V Imenu ZDA je nekdanji predsednik Bill Clinton podpisal CTBT, vendar pa je republikanska večina v senatu zavrnila ratifikacijo.

Jedrsko orožje je ponovno v središču pozornosti tudi zaradi nedavnega izteka veljavnosti pogodbe Novi Start med Rusijo in ZDA, ki je omejevala število jedrskih bomb in drugega orožja. Trump se zavzema za novo pogodbo, katere del bi bila tudi Kitajska, vendar ta to zavrača, saj njene zaloge zaostajajo za ameriškimi in ruskimi.

Muslimani začenjajo postni mesec ramazan

Portal
