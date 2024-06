ZDA nad mrežo podjetij, ki ustvarjajo bogastvo Milorada Dodika

"ZDA obsojajo Dodikova prizadevanja za spodkopavanje institucij, ki so zagotovile mir in stabilnost za Bosno in Hercegovino ter regijo," je ob tem dejal podsekretar ministrstva za finance za terorizem in finančne obveščevalne službe Brian E. Nelson . "Nadaljevali bomo z razkrivanjem goljufivih shem, ki Dodiku in njegovi družini omogočajo, da se okoriščajo."

Dodikova nedavna napoved uradne odločitve, da bo predlagal "ločitev" RS od BiH, je po njihovem nadaljevanje očitnih dejavnosti proti Daytonskemu mirovnemu sporazumu in ogroža mir in stabilnost regije.

Infinity International Group d.o.o. Banjaluka je holding v BiH, ki ima v neposredni ali posredni lasti ali je večinski lastnik še najmanj pet drugih podjetij s sedežem v BiH: Prointer ITSS d.o.o. Banjaluka Clan Infinity International Group, Kaldera Company El PGP d.o.o., Infinity Media d.o.o., K-2 Avdio storitve Banjaluka d.o.o., in Una World Network d.o.o.; Sirius 2010 d.o.o. Banjaluka pa je informacijsko tehnološko (IT) podjetje, ki deluje v družinskem omrežju Dodik. Poleg Prointerja in Kaldere je Sirius v BiH dobro poznan po donosnih državnih naročilih. Prointer in Sirius skupaj zagotavljata IT blago in storitve vladnim ustanovam RS in BiH, medtem ko Kaldera deluje predvsem v inženirskem sektorju.

Čeprav Djordje Đurić in Milenko Čičić uradno zasedata lastniške in vodstvene položaje v omrežju, naj bi bil Igor tisti, ki sprejema finančne odločitve za omrežna podjetja, vključno s Prointerjem in Kaldero, pri čemer je tudi za poslovne odločitve potrebna Igorjeva odobritev. Đurić naj bi sicer pogosto pomagal pri finančnih aktivnostih, tudi pri zakrivanju sledi do offshore bančnega računa in subjekta, nad katerim sta si delila nadzor, kar je Igorju verjetno omogočilo, da v tujino prenese milijone evrov.

Čičić pa je generalni direktor Kaldere. Poleg tega naj bi Čičić zastopal Igorja na sestanku z nekaterimi poslovnimi partnerji ter v Igorjevem imenu opravil vrsto finančnih transakcij.