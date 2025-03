ZDA nadaljujejo napade na hutijevce, ti odgovarjajo: napadli ameriško letalonosilko

Po najnovejših podatkih hutijevskega ministrstva na zdravje, na katere se sklicuje britanski BBC, je bilo v ameriških napadih v Jemnu ubitih 53 ljudi, med njimi pet otrok in dve ženski. 98 ljudi je bilo ranjenih, je ministrstvo sporočilo na omrežju X. ZDA trdijo, da je med mrtvimi tudi nekaj ključnih predstavnikov jemenskih upornikov, vendar skupina tega ni potrdila.

Hutijevci medtem trdijo, da so v zadnjih 24 urah izvedli dva napada na ameriško letalonosilko Harry Truman in spremljevalne ladje v Rdečem morju. Ob tem navajajo, da gre za maščevanje za ameriške napade.

Prvi val napadov so jemenski uporniki izvedli v nedeljo, ko so po lastnih navedbah izstrelili 18 raket in en dron. Davi pa so prevzeli odgovornost za drugi niz napadov na letalonosilko in spremljevalne ladje v severnem delu Rdečega morja. Pojasnili so, da so uporabili številne rakete in bezpilotnike, napadi pa so trajali več ur. ZDA teh navedb za zdaj niso komentirale.

Vodja jemenskih upornikov Abdul Malik al Huti je dejal, da bodo njegovi borci napadali ameriške ladje v Rdečem morju, dokler bodo ZDA nadaljevale napade na Jemen.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v nedeljo v telefonskem pogovoru z ruskim kolegom Sergejem Lavrovom dejal, da ZDA ne bodo prenašale nadaljnjih napadov hutijevcev na ameriška vojaška in komercialna plovila v Rdečem morju. Lavrov, čigar država velja za zaveznico Irana, je odgovoril, da bi se morale vse strani vzdržati uporabe sile v Jemnu, še poroča AFP.