ZDA nadaljujejo z vojaško pomočjo Ukrajini

Ta paket pomoči bo Ukrajini zagotovil več sto dodatnih oklepnih vozil, vključno z oklepnimi transporterji stryker, pehotnimi bojnimi vozili bradley in visoko mobilnimi večnamenskimi kolesnimi vozili, je dejal. Sveženj vključuje tudi nujno dodatno podporo Ukrajini za zračno obrambo, vključno z več sistemi zračne obrambe avenger in raketami zemlja-zrak, ter dodatno strelivo, ki so ga ZDA že prej zagotovile, je sporočil Blinken.

"Paket vsebuje tudi naprave za nočno opazovanje, strelivo za osebno orožje in druge stvari za podporo Ukrajini, ki pogumno brani svoje ljudi, suverenost in ozemeljsko celovitost," je dejal.