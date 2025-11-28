Svetli način
ZDA naj bi bile pripravljene priznati ruski nadzor nad ukrajinskimi ozemlji

Washington, 28. 11. 2025 20.11 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , D.L.
ZDA so pripravljene priznati ruski nadzor nad polotokom Krim in drugimi ozemlji v Ukrajini pod rusko okupacijo, ob sklicevanju na pisanje britanskega časnika Telegraph poročajo nekateri tuji mediji, med njimi ameriški tednik Newsweek in ukrajinski časnik Kyiv Post. Poteza naj bi bila del ameriških prizadevanj za končanje vojne.

Vladimir Putin in Donald Trump
Vladimir Putin in Donald Trump FOTO: Profimedia

Po informacijah časnika Telegraph je predsednik ZDA Donald Trump v Moskvo že poslal odposlanca Stevea Witkoffa in zeta Jareda Kushnerja, da predlog predstavita oziroma ponudita neposredno ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu.

Washington naj bi ruski nadzor nad ukrajinskimi ozemlji priznal kljub pomislekom evropskih zaveznic Ukrajine, ki nasprotujejo spreminjanju obstoječih meja. Vir blizu pogajanj naj bi za britanski časnik dejal, da postaja vse bolj jasno, da ZDA stališče evropskih držav ni pomembno.

Domnevna namera Washingtona je v javnost pricurljala dan po tem, ko je Putin dejal, da se bodo iz Ukrajine umaknili, če bo Kijev umaknil svoje vojake z ozemlja, ki jih zasedajo ruske sile.

Preberi še Putin končanje ofenzive pogojuje z umikom ukrajinskih sil iz Donbasa

Ob tem je ameriški načrt za končanje vojne označil za dobro podlago za oblikovanje končnega mirovnega dogovora. Prav tako je potrdil, da se bo prihodnji teden v Moskvi mudila ameriška delegacija, s katero bodo po njegovih besedah razpravljali tudi o priznanju Krima in Donbasa kot ruskega ozemlja.

