ZDA naj bi bile pripravljene priznati ruski nadzor nad ukrajinskimi ozemlji

Po informacijah časnika Telegraph je predsednik ZDA Donald Trump v Moskvo že poslal odposlanca Stevea Witkoffa in zeta Jareda Kushnerja, da predlog predstavita oziroma ponudita neposredno ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu.

Washington naj bi ruski nadzor nad ukrajinskimi ozemlji priznal kljub pomislekom evropskih zaveznic Ukrajine, ki nasprotujejo spreminjanju obstoječih meja. Vir blizu pogajanj naj bi za britanski časnik dejal, da postaja vse bolj jasno, da ZDA stališče evropskih držav ni pomembno.

Domnevna namera Washingtona je v javnost pricurljala dan po tem, ko je Putin dejal, da se bodo iz Ukrajine umaknili, če bo Kijev umaknil svoje vojake z ozemlja, ki jih zasedajo ruske sile.