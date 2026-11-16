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ZDA naj bi izgubile status države brez ošpic

Washington , 16. 11. 2026 08.16 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Ošpice

ZDA so konec prejšnjega tedna po poročanju več ameriških medijev izgubile status države brez ošpic, potem ko se je bolezen letos znova močno razširila. Republikanski senator iz Louisiane Bill Cassidy je odgovornost za to pripisal ministru za zdravje Robertu F. Kennedyju mlajšemu.

Odločitev Panameriške zdravstvene organizacije (PAHO) - regionalne pisarne Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), je bila sprejeta potem, ko ZDA niso več izpolnjevale meril za ohranitev statusa, je v petek poročalo več medijev, med njimi prvi Wall Street Journal.

Cassidy je v nedeljo na televiziji CBS dejal, da bi moral Kennedy zaradi tega izgubiti položaj. "Če bi bil jaz predsednik, bi izbral nekoga drugega, saj mora nekdo odgovarjati za višje stroške zdravstvenega varstva, več smrti zaradi ošpic, izgubo statusa države brez ošpic in pomanjkanje napredka pri predelani hrani," je dejal senator, ki je po poklicu zdravnik.

Ošpice
Ošpice
FOTO: Shutterstock

Po podatkih ameriškega Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) so letos do sredine novembra v ZDA našteli 5412 primerov ošpic, lani pa 2242. Več kot 590 obolelih je moralo v bolnišnice, najmanj šest ljudi je umrlo. O okužbah so poročali v 45 zveznih državah in prestolnici Washington.

Največji izbruh je bil v Pensilvaniji, kjer so zdravstvene oblasti letos naštele več kot 1500 primerov. Približno tretjina letošnjih okužb je povezana z izbruhi, ki so se začeli že leta 2025.

Izguba statusa pomeni, da se lahko virus v državi znova neovirano širi. Država namreč status odprave ošpic ohranja le, če najmanj 12 mesecev nima lokalnega prenosa okužb oziroma izbruhov, ki bi trajali tako dolgo.

Po podatkih CDC je bilo letos kar 96 odstotkov okužb med tistimi, ki se nikoli niso cepili. Le dva odstotka jih je bilo med ljudmi, ki so bili v celoti cepljeni. Kritiki trdijo, da je to neposredna posledica Kennedyjevega negativnega odnosa do cepljenj.

Ošpice so ena najbolj nalezljivih virusnih bolezni, ki lahko povzročijo tudi hude zaplete, med drugim pljučnico in vnetje možganov, trajne kognitivne težave, izgubo sluha ali smrt. Posebej ranljivi so dojenčki, nosečnice in ljudje z oslabljenim imunskim sistemom. Za preprečevanje bolezni je na voljo cepivo proti ošpicam, mumpsu in rdečkam (MMR), ki je po navedbah strokovnjakov ob dveh odmerkih 97-odstotno učinkovito proti ošpicam.

ZDA so nacionalno statistiko o ošpicah začele zbirati leta 1912. V prvem desetletju je zaradi bolezni vsako leto umrlo približno 6000 ljudi. Med letoma 1953 in 1963 se je vsako leto okužilo od tri do štiri milijone Američanov, skoraj vsi otroci pa so ošpice preboleli pred 15. letom starosti. Letno je zaradi bolezni umrlo od 400 do 500 ljudi, večinoma otrok.

Prelomnico je pomenilo leto 1963, ko je postalo cepivo širše dostopno. Število okužb in smrti se je nato močno zmanjšalo, leta 2000 pa so ZDA uradno razglasile odpravo bolezni. Status so ohranile več kot 25 let, čeprav so se občasni izbruhi še pojavljali.

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