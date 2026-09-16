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ZDA naj bi kmalu odobrile nov paket orožja za Izrael

Washington, 16. 09. 2026 09.54 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Donald Trump in Benjamin Netanjahu

Washington bi lahko kmalu odobril nov paket orožja za Izrael v vrednosti 2,8 milijarde ameriških dolarjev oz. okoli 2,4 milijarde evrov, ob sklicevanju na neimenovane vire poročajo ameriški mediji. Šlo naj bi za eno največjih dobav ameriškega orožja Izraelu v zadnjih letih, ki naj bi vključevala 40.000 bomb, ki tehtajo po skoraj eno tono, in 20.000 bojnih glav tipa Penetrator.

Vlada predsednika ZDA Donalda Trumpa je prodajo že odobrila, je poročal časnik New York Times, ki se je skliceval na neimenovanega ameriškega uradnika.

Visok ameriški vladni predstavnik je za agencijo AFP dejal, da vse prodaje orožja v tujino potekajo v okviru predpisanih postopkov, a ob tem ni hotel komentirati še neizvedenih poslov. Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva pa je zatrdil, da "ministrstvo skladno s svojo politiko ne potrjuje in ne komentira predlaganih prodaj orožja, dokler o njih ni uradno obveščen kongres".

Časnik Washington Post je poročal, da bo paket za Izrael vključeval nekatera od najbolj uničujočih bojnih sredstev v arzenalu držav zahodnega sveta. Med drugim naj bi vključeval 40.000 bomb, ki tehtajo po skoraj eno tono, in 20.000 bojnih glav tipa Penetrator.

Čeprav je transakcija opisana kot prodaja, pa bo financirana z denarjem ameriških davkoplačevalcev, in sicer prek mehanizma za financiranje tujih oboroženih sil, v okviru katerega ZDA zagotovijo sredstva, s katerimi Izrael nato kupi orožje, je navedel Washington Post.

Novica prihaja v času, ko naj bi se ameriška vojska soočala s pomanjkanjem streliva, saj njene zaloge vse bolj kopnijo zaradi vojne z Iranom, ki so jo ZDA skupaj z Izraelom sprožile konec februarja, poroča AFP.

Izrael je skoraj enotonske bombe, ki so po navedbah Washington Posta pomembno prispevale k številu smrtnih žrtev v konfliktih, več stokrat uporabil v Gazi in Libanonu. Vlada nekdanjega ameriškega predsednika Joeja Bidna je na račun zaskrbljenosti zaradi civilnih žrtev v Gazi zadržala pošiljko takšnih bomb v Izrael, Trumpova vlada pa je po prevzemu oblasti v začetku leta 2025 pošiljko odobrila.

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