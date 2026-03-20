ZDA naj bi na Bližnji vzhod pošiljale še več kot 2000 marincev

Washington, 20. 03. 2026 21.56 pred eno minuto 1 min branja 0

STA
Ameriški marinci

Iz vojaškega pristanišča v kalifornijskem San Diegu so v tem tednu proti Iranu odplule tri ameriške vojaške ladje z 2200 marinci, čeprav so uradno namenjeni v Indopacifiško regijo, med drugim poroča televizija ABC, ki se sklicuje na neimenovane vojaške vire.

Pred tem so ZDA iz Indopacifiške regije proti Iranu poslale nekaj vojaških ladij z več kot 2000 marinci. V ZDA se ob tem krepijo ugibanja, da jih namerava predsednik Donald Trump uporabiti za kopenske operacije proti Iranu, čeprav je javno dejal, da tega ne namerava storiti. 

Dodatne enote bodo sicer za pot do Perzijskega zaliva potrebovale najmanj dva tedna, poroča ABC, uporabili pa bi jih lahko za zavzetje otoka Harg, ki je ključnega pomena za iransko naftno industrijo, ali pa za napade vzdolž Hormuške ožine za sprostitev ladijskega prometa skozi njo.

Trump sicer ponavlja, da je ameriško-izraelska vojaška operacija proti Iranu praktično končana, ker da so uničili vse tarče. Iran medtem nadaljuje obstreljevanje Izraela in arabskih držav v Zalivu, rast cen nafte pa se nadaljuje. Novi vrhovni vodja Irana Modžtaba Hamenej je danes izjavil, da v vojni zmagujejo.

Rodila skoraj 6-kilogramskega sina: Kakšni so vzroki?
