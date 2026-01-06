ZDA naj bi nadzirale prekinitev ognja in podprle večnacionalne sile v Ukrajini

"Vzpostavljen bo neprekinjen in zanesljiv sistem za nadzor prekinitve ognja. Vodile ga bodo ZDA z mednarodno udeležbo," po poročanju francoske tiskovne agencije AFP piše v osnutku izjave.
Navedeno je tudi, da bodo večnacionalne sile, ki naj bi jih razporedili po prekinitvi ognja, Ukrajini zagotovile podporo v zraku, na morju in na kopnem ter omogočile obnovo ukrajinskih oboroženih sil. "Te elemente bo vodila Evropa," piše v osnutku.
ZDA naj bi v večnacionalnih silah med drugim sodelovale z obveščevalnimi in logističnimi zmogljivostmi ter z zavezo, da bodo sile podprle v primeru vnovičnega napada Rusije.
Osnutek omenja tudi zavezujoče obveznosti za podporo Ukrajini v primeru bodočega ruskega napada. Te obveznosti lahko vključujejo uporabo vojaških zmogljivosti, obveščevalno in logistično podporo, diplomatske pobude in sprejetje dodatnih sankcij.
Voditelji zaveznic Ukrajine, združeni v t. i. koalicijo voljnih, se danes sestajajo v Parizu. V ospredju srečanja, ki ga vodi francoski predsednik Emmanuel Macron, so varnostna jamstva za Ukrajino ter nadaljnji koraki za krepitev podpore Kijevu in pritiska na Moskvo.
Srečanja se udeležuje tudi premier Robert Golob. Prav tako so prisotni posebni odposlanec ZDA Steve Witkoff, zet ameriškega predsednika Jared Kushner in generalni sekretar Nata Mark Rutte.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je pred srečanjem ločeno sestal z Macronom. Kot je zapisal na omrežju X, sta med drugim razpravljala o možnostih krepitve ukrajinske obrambe in njenega pogajalskega položaja.
Srečanje zaveznic Ukrajine v Parizu poteka v času okrepljenih diplomatskih prizadevanj za končanje vojne. ZDA na čelu s predsednikom Donaldom Trumpom pritiskajo, da bi sprti strani dogovor o mirovnem načrtu dosegli čim prej.
Predsednika ZDA in Ukrajina sta o tem razpravljala na Floridi pred dobrim tednom dni in zatrdila, da je bil dosežen napredek. Trump je obenem priznal, da določena zahtevna vprašanja ostajajo odprta - eno teh je prihodnost Donbasa. Evropa in Ukrajina vztrajata tudi, da želita pred kakršnimkoli dogovorom od ZDA prejeti jasna varnostna jamstva.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.