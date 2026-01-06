Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

ZDA naj bi nadzirale prekinitev ognja in podprle večnacionalne sile v Ukrajini

Pariz, 06. 01. 2026 17.23 pred 41 minutami 2 min branja 17

Avtor:
U.Z. STA
Srečanje pri Macronu

ZDA bi ob sodelovanju evropskih držav vodile mehanizem za nadzor in preverjanje prekinitve ognja po morebitni sklenitvi mirovnega dogovora med Ukrajino in Rusijo, piše v osnutku skupne izjave zaveznic Ukrajine, ki se sestajajo v Parizu. Prav tako naj bi v primeru novega ruskega napada podprle evropske večnacionalne sile v Ukrajini.

"Vzpostavljen bo neprekinjen in zanesljiv sistem za nadzor prekinitve ognja. Vodile ga bodo ZDA z mednarodno udeležbo," po poročanju francoske tiskovne agencije AFP piše v osnutku izjave.

Navedeno je tudi, da bodo večnacionalne sile, ki naj bi jih razporedili po prekinitvi ognja, Ukrajini zagotovile podporo v zraku, na morju in na kopnem ter omogočile obnovo ukrajinskih oboroženih sil. "Te elemente bo vodila Evropa," piše v osnutku.

ZDA naj bi v večnacionalnih silah med drugim sodelovale z obveščevalnimi in logističnimi zmogljivostmi ter z zavezo, da bodo sile podprle v primeru vnovičnega napada Rusije.

Osnutek omenja tudi zavezujoče obveznosti za podporo Ukrajini v primeru bodočega ruskega napada. Te obveznosti lahko vključujejo uporabo vojaških zmogljivosti, obveščevalno in logistično podporo, diplomatske pobude in sprejetje dodatnih sankcij.

Voditelji zaveznic Ukrajine, združeni v t. i. koalicijo voljnih, se danes sestajajo v Parizu. V ospredju srečanja, ki ga vodi francoski predsednik Emmanuel Macron, so varnostna jamstva za Ukrajino ter nadaljnji koraki za krepitev podpore Kijevu in pritiska na Moskvo.

Srečanja se udeležuje tudi premier Robert Golob. Prav tako so prisotni posebni odposlanec ZDA Steve Witkoff, zet ameriškega predsednika Jared Kushner in generalni sekretar Nata Mark Rutte.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je pred srečanjem ločeno sestal z Macronom. Kot je zapisal na omrežju X, sta med drugim razpravljala o možnostih krepitve ukrajinske obrambe in njenega pogajalskega položaja.

Srečanje zaveznic Ukrajine v Parizu poteka v času okrepljenih diplomatskih prizadevanj za končanje vojne. ZDA na čelu s predsednikom Donaldom Trumpom pritiskajo, da bi sprti strani dogovor o mirovnem načrtu dosegli čim prej.

Predsednika ZDA in Ukrajina sta o tem razpravljala na Floridi pred dobrim tednom dni in zatrdila, da je bil dosežen napredek. Trump je obenem priznal, da določena zahtevna vprašanja ostajajo odprta - eno teh je prihodnost Donbasa. Evropa in Ukrajina vztrajata tudi, da želita pred kakršnimkoli dogovorom od ZDA prejeti jasna varnostna jamstva.

pariz srečanje zda prekinitev ognja

Da bi rešil življenja, se je pognal v ognjeni inferno, v klubu nato umrl sam

KOMENTARJI17

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vera in Bog
06. 01. 2026 18.08
Rabimo močno krščansko Evropo. Kakšna izjemna civilizacija smo mi.
Odgovori
0 0
Kranjski domoljub
06. 01. 2026 18.07
koalicijo voljnih zveni nekako k da si glaviče dajejo v usta eden drugemu
Odgovori
+1
1 0
AugustLandmesser
06. 01. 2026 18.07
🤣🤣🤣🤣🤣....kakšni kriminalci in pacienti so ti eu politikanti...a ne gredo braniti Grenlandijo...🤣🤣🤣... pa kdo bo te sirote koruptivne sploh kaj vprašal glede Ukrajine in še marsičesa...
Odgovori
+3
3 0
Vera in Bog
06. 01. 2026 18.05
Rusom ne more tudi Trump nič. Žal
Odgovori
+1
1 0
Vera in Bog
06. 01. 2026 18.05
Ruskotom dol visi za tole
Odgovori
+1
1 0
tali?ni tom
06. 01. 2026 18.04
opa,zda so napadle in ugrabile predsednika suverene države,čeprav ta država ni izzvala z ničemer drugim razen da ni hotla dat zastonj svojih naravnih bogastev!kako pol,bojo izključenni ameri iz olimpijskih iger??? ne,bojo še grenlandijo,kanado zaplenili ,pa še ne bo nič od nesposobne evropske politične pomije!
Odgovori
+1
2 1
misterbin
06. 01. 2026 18.01
Zanimivo da vse to ne prevzame vrhunski menadžer
Odgovori
-2
0 2
dron
06. 01. 2026 18.12
Misliš tvoj ambrambaslovec brez diplome🥵😂🤣🫡
Odgovori
0 0
Kranjski domoljub
06. 01. 2026 17.59
K da bo to rusija podpisala. Še mal se bojo zafrkaval pa bo ukrajina v kolapsu potem pa bo padla cela ukrajina.
Odgovori
+4
4 0
periot22
06. 01. 2026 17.50
Prodani Hlapci Amerike!!!!!!!!
Odgovori
+8
8 0
Kranjski domoljub
06. 01. 2026 18.03
Res moreš bit hlapec ko imaš v vladi političarko iz kanade
Odgovori
+1
1 0
Sixten Malmerfelt
06. 01. 2026 18.12
Potomko ukronacija!
Odgovori
0 0
zhadum
06. 01. 2026 17.45
laz ni res...
Odgovori
+0
2 2
Sixten Malmerfelt
06. 01. 2026 17.36
V njih pa bodo Nemci, Francozi, Nizozemci, Danci in Poljaki, ha,ha!
Odgovori
+6
7 1
Rudar
06. 01. 2026 17.55
In? Kaj spet ne razumeš?
Odgovori
-2
3 5
Sixten Malmerfelt
06. 01. 2026 18.13
Dej no gozdar pejt smrečice sadit na Pokljuko, al pa na fronto!
Odgovori
0 0
Yon Dan
06. 01. 2026 17.36
Podganji spev.
Odgovori
+7
8 1
bibaleze
Portal
Ko 160.000 evrov ni dovolj: bogate družine ostajajo brez varušk
Koliko Boltežarjev živi v Sloveniji?
Koliko Boltežarjev živi v Sloveniji?
Razkrila srce parajočo diagnozo svojih dvojčic
Razkrila srce parajočo diagnozo svojih dvojčic
Edini v državi: denarna pomoč ob rojstvu, nato še ob vstopu v vrtec in šolo
Edini v državi: denarna pomoč ob rojstvu, nato še ob vstopu v vrtec in šolo
zadovoljna
Portal
Bogati lepotici je javno izpovedal ljubezen
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Na prvem zmenku se nista mogla upreti strasti
Na prvem zmenku se nista mogla upreti strasti
Škornji, ki so veliki favoriti leta 2026
Škornji, ki so veliki favoriti leta 2026
vizita
Portal
7 živil, ki vsebujejo več kalija kot banana
Tudi vi nasedate praznim obljubam?
Tudi vi nasedate praznim obljubam?
Mikroplastika vpliva tudi na žensko zdravje in sposobnost reprodukcije
Mikroplastika vpliva tudi na žensko zdravje in sposobnost reprodukcije
Zakaj se zbudimo nekaj minut pred budilko?
Zakaj se zbudimo nekaj minut pred budilko?
cekin
Portal
Starejši delavci morate vedeti
100 evrov na mesec: metoda, ki jo uporabljajo najuspešnejši varčevalci
100 evrov na mesec: metoda, ki jo uporabljajo najuspešnejši varčevalci
Se splača ameriškim gigantom vlagati milijarde v Venezuelo?
Se splača ameriškim gigantom vlagati milijarde v Venezuelo?
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
moskisvet
Portal
Umrla je Slovenka, ki je v svetu filma pustila neizbrisen pečat
20 stvari, ki jih mora imeti vsak voznik v avtomobilu
20 stvari, ki jih mora imeti vsak voznik v avtomobilu
Angelina Jolie zapušča Hollywood
Angelina Jolie zapušča Hollywood
To so astronomi izmerili prvič v zgodovini
To so astronomi izmerili prvič v zgodovini
dominvrt
Portal
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
Odkrijte, kako enostavno odpraviti odvečno navlako
Odkrijte, kako enostavno odpraviti odvečno navlako
Ste že pospravili božično drevo?
Ste že pospravili božično drevo?
Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile
Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile
okusno
Portal
Popolna enolončnica za hladne dni
Solate, ki pogrejejo: 5 odličnih zimskih idej
Solate, ki pogrejejo: 5 odličnih zimskih idej
Zdrava sladica: enostavni jabolčni mafini
Zdrava sladica: enostavni jabolčni mafini
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
voyo
Portal
99 domov
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Babilon
Babilon
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1428