ZDA naj bi nadzirale prekinitev ognja in podprle večnacionalne sile v Ukrajini

"Vzpostavljen bo neprekinjen in zanesljiv sistem za nadzor prekinitve ognja. Vodile ga bodo ZDA z mednarodno udeležbo," po poročanju francoske tiskovne agencije AFP piše v osnutku izjave.

Navedeno je tudi, da bodo večnacionalne sile, ki naj bi jih razporedili po prekinitvi ognja, Ukrajini zagotovile podporo v zraku, na morju in na kopnem ter omogočile obnovo ukrajinskih oboroženih sil. "Te elemente bo vodila Evropa," piše v osnutku.

ZDA naj bi v večnacionalnih silah med drugim sodelovale z obveščevalnimi in logističnimi zmogljivostmi ter z zavezo, da bodo sile podprle v primeru vnovičnega napada Rusije.

Osnutek omenja tudi zavezujoče obveznosti za podporo Ukrajini v primeru bodočega ruskega napada. Te obveznosti lahko vključujejo uporabo vojaških zmogljivosti, obveščevalno in logistično podporo, diplomatske pobude in sprejetje dodatnih sankcij.